Повестки заменят "бусификацию": зачем Кабмин тратит 72 млн гривен на рассылку повесток

Печать повесток — важный элемент всеобщей мобилизации. Альтернативой миллионным тратам на бумагу могут быть только электронные повестки, но от них отказались из-за возмущения общества. Фокус выяснил, что скрыто за инициативой властей и уместно ли расходование средств.

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Кабинет Министров Украины выделил Министерству обороны около 72 миллионов гривен из резервного фонда бюджета на печать 900 000 повесток и их доставку по почте до конца 2024 года. Главная задача — вызвать резервиста или военнообязанного в районный ТЦК или его отдел. При этом не говорится, будут ли по этим повесткам уточнять личные данные военнообязанного, или направлять его на медкомиссию.

Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц. Отчеты о денежных тратах подаются в Минэкономики, Минфин и Государственную казначейскую службу до 28 декабря 2024 года.

Сумму сформировали с учетом услуг госпредприятий "Полиграфический комбинат "Украина" и "Укрпошты". Стоимость одного комплекта продукции — 19 гривен 80 копеек, в него входит вложенная в конверт повестка с самоклеящимся ярлыком для рекомендательного письма и приклеенное на обратной стороне уведомление о вручении этого письма. На отправку 900 000 повесток потратят 54 млн гривен из общей суммы.

Примечательно, что в соцсетях уже сообщают о получении повесток в Киеве и Закарпатье. В Telegram-каналах появляются фотографии документов, в которых требуют прибыть в военкоматы для уточнения данных.

Как уверяет адвокат Юрий Танасийчук, повестки по почте получат законопослушные граждане Украины, а не уклонисты и выехавшие за границу.

"Законопослушных украинцев, своевременно обновивших свои данные и указавших правдивые адреса проживания, пригласят пройти врачебную комиссию", — пояснил юрист.

Миллионы на бумагу: как сократить расходы на повестки?

Украинские военные отреагировали на решение властей печатать повестки по 80 гривен за одну штуку. Доброволец из 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов считает затраты крайне завышенными и спрашивает, не наносят ли буквы в мобилизационных документах золотом?

"И это при том, что повестки печатаются в военкоматах на принтере за деньги, которыми сбрасываются ТЦКашники. Даже ТЦК нае***ть умудрились. Предлагаю повестки присылать в "Дію", ТЦК распустить (боевых сделать инструкторами, не боевых — на фронт), бюджет ТЦК направить на дроны", — предлагает военный.

В то же время в Верховной Раде поддерживают бюджетные траты Кабмина. Без бумажных повесток невозможно проводить мобилизацию украинцев для пополнения живой силы ВСУ и соответственно бороться с российскими войсками. Альтернативой могли бы стать повестки в электронных приложениях, но из-за общественного возмущения инициативу не реализовали, поясняет Фокусу глава подкомитета по развитию конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер.

"Сейчас на политическом уровне не готовы обсуждать идею электронных повесток. Данное предложение звучало, когда рассматривали законопроект о мобилизации, чтобы избежать излишней бюрократии. Но если перевести повестки в электронный формат, уклонисты будут удалять "Дію" и перестанут использовать государственные цифровые продукты", — рассказывает надреп.

Буймистер подчеркивает желание видеть в армии на третий год большой войны больше добровольцев и развитый процесс рекрутинга. Всеобщая мобилизация — это всегда проблема бюрократии и принуждения, добавила политик.

Выделение бюджетных средств на печать повесток для военнообязанных не означает автоматического наличия коррупционной составляющей. Вопрос целесообразности миллионных трат на данный момент остается, но решать это должно Минобороны Украины, поясняет Фокусу глава Антикоррупционного центра "МЕЖА" Мартина Богуславец.

Специалисты центра "МЕЖА" исследовали публичные заказы печати повесток и услуг почтовой связи по пересылке заказных писем. Выяснилось, что цена повестки соответствует рыночной стоимости как на услуги комбината "Украина", так и "Укрпошты", замечает эксперт.

Избавление от "бусификации": с какой целью рассылают повестки?

Украинские власти и высшее военное командование не нашло альтернативных способов вручения повесток, поэтому отказаться от миллионных трат на бумажные документы нельзя, рассказывает Фокусу военный эксперт института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

"Если бы парламент принял соответствующий закон, вводящий электронные и другие виды повесток с исключением бумажных, не было бы проблем у Кабмина. В принципе повестки давно должны находиться в ТЦК. Их там естественно нет, так как до начала большой войны в Украине системно уничтожалось понятие постановки на воинский учет", — замечает аналитик.

Официально коррупционной составляющей в решении выделять миллионы на печать повесток, но ее могут создавать конкретные распорядители на местах и часто на пустом месте, кратко объяснил эксперт.

По оценкам главы правления организации StateWatch, эксперта по военной коррупции Александра Леменова, если в резервном фонде бюджета предусмотрели деньги на печать и отправку повесток, значит над реализацией проекта думали заранее.

"Скорее всего, захотели уменьшить процесс "бусификаций": проблемы с мобилизацией будут решать в законодательном поле, рассылая повестки", — объясняет он Фокусу.

Действующий закон о мобилизации обязывает мужчин обновить личные данные, но не идти в ТЦК и занять очередь на медкомиссию. В случае с новой инициативой стоит говорить об отправках повесток на прохождение ВВК, предполагает он.

Леменов отмечает, что выделенная на печать и отправку повесток сумма из бюджета не столь большая по сравнению с ценой одного дня войны Украины с Россией.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось об автоматической рассылке около 6 тысяч повесток через "Укрпочту". Оператор почтовой связи заявлял, что данный показатель превышен: на самом деле разослали около тысячи повесток.

Фокус ранее писал, как украинский суд приговорил к трем годам лишения свободы отца троих детей за уклонение от мобилизации. Мужчина не соглашался с решением ВВК и имел различные заболевания.