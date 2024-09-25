Повістки замінять "бусифікацію": навіщо Кабмін витрачає 72 млн гривень на розсилку повісток

Друк повісток — важливий елемент загальної мобілізації. Альтернативою мільйонним витратам на папір можуть бути тільки електронні повістки, але від них відмовилися через обурення суспільства. Фокус з'ясував, що приховано за ініціативою влади і чи доречне витрачання коштів.

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Кабінет Міністрів України виділив Міністерству оборони близько 72 мільйонів гривень із резервного фонду бюджету на друк 900 000 повісток та їхню доставку поштою до кінця 2024 року. Головне завдання — викликати резервіста або військовозобов'язаного в районний ТЦК або його відділ. При цьому не йдеться про те, чи будуть за цими повістками уточнювати особисті дані військовозобов'язаного, чи направлятимуть його на медкомісію.

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Звіти про грошові витрати подають у Мінекономіки, Мінфін і Державну казначейську службу до 28 грудня 2024 року.

Суму сформували з урахуванням послуг держпідприємств "Поліграфічний комбінат "Україна" та "Укрпошти". Вартість одного комплекту продукції — 19 гривень 80 копійок, до нього входить вкладена в конверт повістка з самоклейним ярликом для рекомендаційного листа і приклеєне на зворотному боці повідомлення про вручення цього листа. На відправку 900 000 повісток витратять 54 млн гривень із загальної суми.

Примітно, що в соцмережах уже повідомляють про отримання повісток у Києві та Закарпатті. У Telegram-каналах з'являються фотографії документів, у яких вимагають прибути до військкоматів для уточнення даних.

Як запевняє адвокат Юрій Танасійчук, повістки поштою отримають законослухняні громадяни України, а не ухильники і ті, хто виїхав за кордон.

"Законослухняних українців, які своєчасно оновили свої дані і вказали правдиві адреси проживання, запросять пройти лікарську комісію", — пояснив юрист.

Мільйони на папір: як скоротити витрати на повістки?

Українські військові відреагували на рішення влади друкувати повістки по 80 гривень за одну штуку. Доброволець із 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов вважає витрати вкрай завищеними і запитує, чи не наносять літери в мобілізаційних документах золотом?

"І це при тому, що повістки друкуються у військкоматах на принтері за гроші, якими скидаються ТЦКашники. Навіть ТЦК нае***ти примудрилися. Пропоную повістки надсилати в "Дію", ТЦК розпустити (бойових зробити інструкторами, не бойових — на фронт), бюджет ТЦК направити на дрони", — пропонує військовий.

Водночас у Верховній Раді підтримують бюджетні витрати Кабміну. Без паперових повісток неможливо проводити мобілізацію українців для поповнення живої сили ЗСУ і відповідно боротися з російськими військами. Альтернативою могли б стати повістки в електронних додатках, але через суспільне обурення ініціативу не реалізували, пояснює Фокусу голова підкомітету з розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Людмила Буймістер.

"Зараз на політичному рівні не готові обговорювати ідею електронних повісток. Ця пропозиція звучала, коли розглядали законопроєкт про мобілізацію, щоб уникнути зайвої бюрократії. Але якщо перевести повістки в електронний формат, ухильники видалятимуть "Дію" і перестануть використовувати державні цифрові продукти", — розповідає надреп.

Буймістер наголошує на бажанні бачити в армії на третій рік великої війни більше добровольців і розвинений процес рекрутингу. Загальна мобілізація — це завжди проблема бюрократії та примусу, додала політик.

Виділення бюджетних коштів на друк повісток для військовозобов'язаних не означає автоматичної наявності корупційної складової. Питання доцільності мільйонних витрат наразі залишається, але вирішувати це має Міноборони України, пояснює Фокусу голова Антикорупційного центру "МЕЖА" Мартіна Богуславець.

Фахівці центру "МЕЖА" дослідили публічні замовлення друку повісток і послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованих листів. З'ясувалося, що ціна повістки відповідає ринковій вартості як на послуги комбінату "Україна", так і "Укрпошти", зауважує експерт.

Позбавлення від "бусифікації": з якою метою розсилають повістки?

Українська влада і вище військове командування не знайшло альтернативних способів вручення повісток, тому відмовитися від мільйонних витрат на паперові документи не можна, розповідає Фокусу військовий експерт інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій.

"Якби парламент ухвалив відповідний закон, що запроваджує електронні та інші види повісток з виключенням паперових, не було б проблем у Кабміну. У принципі повістки давно мають перебувати в ТЦК. Їх там, природно, немає, оскільки до початку великої війни в Україні системно знищували поняття постановки на військовий облік", — зауважує аналітик.

Офіційно корупційної складової в рішенні виділяти мільйони на друк повісток, але її можуть створювати конкретні розпорядники на місцях і часто на порожньому місці, коротко пояснив експерт.

За оцінками голови правління організації StateWatch, експерта з військової корупції Олександра Лємєнова, якщо в резервному фонді бюджету передбачили гроші на друк і відправлення повісток, отже, над реалізацією проєкту думали заздалегідь.

"Швидше за все, захотіли зменшити процес "бусифікацій": проблеми з мобілізацією вирішуватимуть у законодавчому полі, розсилаючи повістки", — пояснює він Фокусу.

Чинний закон про мобілізацію зобов'язує чоловіків оновити особисті дані, але не йти в ТЦК і зайняти чергу на медкомісію. У випадку з новою ініціативою варто говорити про відправлення повісток на проходження ВЛК, припускає він.

Лємєнов зазначає, що виділена на друк і відправлення повісток сума з бюджету не настільки велика порівняно з ціною одного дня війни України з Росією.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося про автоматичну розсилку близько 6 тисяч повісток через "Укрпошту". Оператор поштового зв'язку заявляв, що цей показник перевищено: насправді розіслали близько тисячі повісток.

Фокус раніше писав, як український суд засудив до трьох років позбавлення волі батька трьох дітей за ухилення від мобілізації. Чоловік не погоджувався з рішенням ВЛК і мав різні захворювання.