Вернувшись из Польши, отец троих детей получил повестку: он заявил о "формальной" ВЛК

Жена украинца рассказала, что после получения повестки он "порезал палец" и страдает из-за "очень больной спины". Сам мужчина вспомнил, что в 90-х считался ограниченно годным.

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В Украине за уклонение от мобилизации осудили отца троих детей, который не согласился с решением ВВК. Детали известны из приговора Белопольского районного суда Сумской области от 13 сентября.

Как мужчина нарушил закон о мобилизации?

На скамье подсудимых оказался уроженец села Чернетчина. 26 июня 2023 года он прошел медосмотр и был признан ВВК годным к службе. 10 ноября того же года его осмотрели повторно, решение комиссии осталось неизменным.

На следующий день, 11 ноября, мужчине вручили повестку с вызовом на 14 декабря, но в назначенную дату он не явился. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Что говорит нарушитель закона о мобилизации?

На суде украинец вину не признал и заявил, что не служил в армии. Он пояснил, что в 90-х годах считался ограниченно годным из-за диагноза "хронический обструктивный бронхит". Военнообязанный отметил, что с возрастом у него также появились проблемы со спиной, но назначенную ему операцию не сделал.

В апреле 2022 года, после начала полномасштабной войны, мужчина вместе с семьей уехал в Польшу. Там он устроился на работу, которая требовала физических усилий и ухудшила его здоровье. В сентябре семья вернулась в Украину.

Уклонист отметил, что первый медосмотр был формальным, поэтому с выводом он не согласился. Тогда он добился прохождения областной ВВК, но и та "не имела желания разобраться с его диагнозами". Гражданин подчеркнул, что проигнорировал повестку, потому что не считал, что по состоянию здоровья должен был ее получать.

Жена подсудимого рассказала, что он "быстро прошел" ВВК и не согласился с решением, но второй комиссией тоже был признан годным. После получения повестки мужчина "порезал палец" и получил дома помощь, а в сборный пункт не поехал из-за "очень больной спины".

Представительница ВВК рассказала, что у военнообязанного были диагностированы 23 г — остеохондроз и 52 г — хронический дуоденит. Его адвокат отметил, что он имеет на иждивении троих детей и жену.

Закон о мобилизации 2024: что решил суд

Украинца признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, юрист Олег Леонтьев рассказал, как должна проходить процедура медосмотра. В состав ВВК входят разные врачи, и каждый отвечает за проверку отдельных функций.

Юрист Орыся Швец рассказала, имеют ли право работники ТЦК задерживать нарушителей мобилизации.