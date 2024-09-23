Повернувшись із Польщі, батько трьох дітей отримав повістку: він заявив про "формальну" ВЛК

Дружина українця розповіла, що після отримання повістки він "порізав палець" і страждає через "дуже хвору спину". Сам чоловік згадав, що у 90-х вважався обмежено придатним.

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В Україні за ухилення від мобілізації засудили батька трьох дітей, який не погодився з рішенням ВЛК. Деталі відомі з вироку Білопільського районного суду Сумської області від 13 вересня.

Як чоловік порушив закон про мобілізацію?

На лаві підсудних опинився уродженець села Чернеччина. 26 червня 2023 року він пройшов медогляд і був визнаний ВЛК придатним до служби. 10 листопада того ж року його оглянули повторно, рішення комісії залишилося незмінним.

Наступного дня, 11 листопада, чоловіку вручили повістку з викликом на 14 грудня, але у призначену дату він з’явився. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Що каже порушник закону про мобілізацію?

На суді українець вину не визнав і заявив, що не служив в армії. Він пояснив, до у 90-х роках вважався обмежено придатним через діагноз "хронічний обструктивний бронхіт". Військовозобов’язаний зазначив, що з віком у нього також з’явилися проблеми зі спиною, але призначену йому операцію не зробив.

У квітні 2022 року, після початку повномасштабної війни, чоловік разом із родиною виїхав у Польщу. Там він влаштувався на роботу, яка вимагала фізичних зусиль та погіршила його здоров’я. У вересні сім’я повернулася в Україну.

Ухилянт наголосив, що перший медогляд був формальним, тож з висновком він не погодився. Тоді він домігся проходження обласної ВЛК, але й та "не мала бажання розібратися із його діагнозами". Громадянин наголосив, що проігнорував повістку, бо не вважав, що за станом здоров’я мав її отримувати.

Дружина підсудного розповіла, що він "швидко пройшов" ВЛК і не погодився з рішенням, але другою комісією теж був визнаний придатним. Після отримання повістки чоловік "порізав палець" та отримав вдома допомогу, а у збірний пункт не поїхав через "дуже хвору спину".

Представниця ВЛК розповіла, що у військовозобов’язаного були діагностовані 23 г — остеохондроз і 52 г — хронічний дуоденіт. Його адвокат зауважив, що він має на утриманні трьох дітей і дружину.

Закон про мобілізацію 2024: що вирішив суд

Українця визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, юрист Олег Леонтьєв розповів, як має відбуватися процедура медогляду. До складу ВЛК входять різні лікарі, та кожен відповідає за перевірку окремих функцій.

Юристка Орися Швець розповіла, чи мають право працівники ТЦК затримувати порушників мобілізації.