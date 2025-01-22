Полтавська міськрада витратить 500 тисяч на розсилання повісток "Укрпоштою": деталі

Полтавська міська протягом 2025 року планує надіслати військовозобов'язаним від чотирьох до восьми тисяч повісток, підрахували журналісти.

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На порталі державних електронних закупівель Prozorro розміщено тендери, оголошені місцевими органами влади. Тендери стосуються масових поштових відправлень, які має здійснити АТ "Укрпошта" до 31 грудня 2025 року. Полтавська міська рада витратить на ці потреби 500 тис. грн, і це відбулось вдруге протягом останніх шести місяців. Про те, що поштові відправлення — це повістки, які військкомат розсилатиме військовозобов'язаним, та про інші деталі, написало інтернет-видання "Полтавщина".

Журналісти відшукали тендер Prozorro, який у січні 2025 року оголосив замовник — Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради. Перед цим аналогічний тендер відбувся у вересні 2024 року. Згідно з умовами договору, укладеного з "Укрпоштою" 20 січня, протягом року будуть надавати послуги відправлення "Укрпошта документ", а також "Кур'єрська доставка", "Масовий кур'єрський забір або доставка". Вартість надання послуг — відповідно до чинних тарифів, вказано в угоді.

На порталі встановили, скільки коштує надсилання повістки. При цьому врахували тарифи "Укрпошти" (ціна рекомендованого листа 75 грн) та дані, отримані з власних джерел. Власні джерела розповіли, що одне замовлене міськрадою відправлення — це шість послуг сумарною вартістю 130 грн. В договорі вказано, що поштова компанія надасть потрібні міськраді послуги на суму 416 666 грн. Прості обчислення показали, що орієнтовна кількість повісток, які отримають містяни у 2025 році — 4 до 8 тис., порахували журналісти.

Повістки ТЦК "Укрпоштою" - фрагмент договору Полтавської міськради Фото: Скриншот

Інші громади Полтавської області провели аналогічні тендери, і вартість послуг в договорах майже така ж сама — 126-171 грн, ідеться у статті.

Повістки ТЦК "Укрпоштою" — деталі

На порталі Prozorro можна відшукати інші аналогічні договори з кодом ДК 021:2015 — 64110000-0 ("Поштові послуги"), які місцеві органи влади по усіх областях України укладали з "Укрпоштою". Наприклад, Коцюбанська селищна рада Бучанського району Київської області на ці потреби витратить 240 тис. грн. Наголосимо, що у тендерних документах прямо не вказується, що гроші ідуть саме на розсилання повісток.

Зазначимо, у вересні 2024 року Фокус писав про витрати державного бюджету на розсилання повісток "Укрпоштою". Уряд виділив 72 млн грн на друк 900 тис. повісток, які українці мали отримати протягом чотирьох місяців до кінця 2024 року. При цьому орієнтовна вартість одного відправлення складала 80 грн і військовий 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов риторично питав, чи не золоті літери в повістках.

Нагадуємо, представниця Мінцифри Валерія Коваль у ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла деталі отримання бронювання від мобілізації через застосунок "Дія".