ТЦК не можуть використовувати грубу силу: які закони найчастіше порушують при мобілізації, — юристи

Закон про мобілізацію не спростив роботу ТЦК та СП і не припинив бусифікацію в українських містах. І навряд чи нещодавнє засідання комітетів ВР виправить ситуацію з примусовою мобілізацією на вулицях і порушенням прав людей. Фокус з'ясував, що закон забороняє військкомам та які вони мають обов'язки.

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На днях, 20 січня 2025 року Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітет з питань правоохоронної діяльності провели спільне засідання, на якому обговорили забезпечення прав і свобод громадян під час мобілізаційних заходів.

Причина такої зустрічі, в тому числі, — бусифікація, яка не припинилась з прийняттям нового закону про мобілізацію, а навпаки стала ще більш актуальною. Звісно, представники ТЦК по всій країні запевняють що діють в рамках повноважень і закону, проте щодня фіксуються випадки примусової мобілізації на вулицях з використанням грубої сили.

Так до чого дійшли члени засідання? Правоохоронний комітет розробить і внесе зміни до законодавства щодо кримінальної відповідальності представників держави за порушення порядку призову громадян на військову службу. Крім цього, пропонують встановити відповідальність членів ВЛК за порушення порядку проведення медогляду, а саме визнання непридатними придатних осіб та навпаки.

Також за результатами засідання було вирішено, що уповноважені на здійснення мобілізаційних заходів особи повинні:

бути без балаклав;

на вимогу представлятися та предʼявляти службове посвідчення;

для виконання мобілізаційних завдань не використовувати спецзаходи, зокрема, антитерористичні, розвідувальні.

Тоді як будь-які дії з обмеження прав і свобод людини мають реалізовуватися правоохоронцями на підставі законодавства.

Фокус, разом з юристкою ГО "Юридична сотня" Юлією Засобою розбирає які обов'язки є у представників ТЦК та СП зараз та якому закону вони мають слідувати.

Повноваження ТЦК: читайте Конституцію

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Повноваження ТЦК та СП окреслені низкою різних нормативно-правових актів, зокрема основоположними серед них є:

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу";

Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 р. № 154;

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560.

"Насамперед слід зазначити, що відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Тобто якщо законодавством чітко не передбачено, що відповідний орган чи посадова особа, може діяти якимось чином, то це заборонено, оскільки чинити можна тільки так, як передбачено чинним законодавством", — каже юристка.

ТЦК та СП мають такі основні повноваження:

Керують допризовною підготовкою разом з органами освіти;

Виконують рішення щодо направлення громадян для проходження військової служби;

Співпрацюють з місцевими адміністраціями щодо залучення громадян на військову службу або альтернативну службу;

Ведуть облік призовників, військовозобов’язаних, резервістів та добровольців територіальної оборони;

Інформують громадян про їх права і обов’язки під час військового обліку і проходження служби;

Оформлюють і видають військові облікові документи;

Забезпечують захист інформації в Реєстрі військового обліку;

Співпрацюють з державними органами для організації мобілізації та воєнного часу;

Проводять інформаційні кампанії щодо залучення на службу;

Ведуть облік підприємств, які виконують мобілізаційні завдання, і організовують контроль за підготовкою до мобілізації;

Проводять заходи оповіщення та призову громадян;

Слідкують за соціальним захистом військовослужбовців, пенсіонерів та членів їх сімей;

Оформлюють компенсації та грошову допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам у разі інвалідності чи загибелі;

Надають довідки щодо проходження служби та учасників бойових дій;

Розглядають справи (цілодобово під час проведення мобілізації та/або у період воєнного стану) про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення відповідно та з дотриманням Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також деякі особливі повноваження мають обласні ТЦК та СП — в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Севастополі. Зокрема, вони допомагають організовувати контрольні медичні огляди для таких категорій громадян:

Особи, яких районні або міські комісії визнали непридатними або тимчасово непридатними до військової служби;

Громадяни, які не згодні з результатами медичного огляду або рішеннями районних чи міських комісій;

Призовники, які повинні пройти медогляд перед відправленням до навчальних частин або центрів.

Специфічні повноваження є і у районних ТЦК та СП, зокрема:

Організація медичних оглядів та психологічних обстежень для військово-лікарських комісій військовозобов'язаних і резервістів. Це відбувається з визначеною періодичністю, а під час мобілізації та/або воєнного стану – цілодобово;

Оформлення відстрочок від призову для військовозобов'язаних і резервістів під час мобілізації та перевірка підстав для їх надання;

Проведення спеціального обліку військовозобов'язаних та надання допомоги особам, звільненим з військової служби, у своєчасному оцінюванні їх стану для призначення пенсії чи пільг у разі інвалідності;

Допомога у пошуку документів, необхідних для отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців;

Перевірка сімейного стану військовослужбовців за зверненням командира частини або родичів (за наявності підстав).

Що не мають право робити ТЦК під час мобілізації?

Керівники районних (міських) ТЦК та СП:

Готують пропозиції щодо організації роботи пунктів управління мобілізацією, груп контролю, медичних оглядів, матеріальних і фінансових ресурсів, а також щодо вилучення майна, транспортних засобів і пального для мобілізаційних заходів;

Розподіляють мобілізаційні ресурси між територіальними громадами, підприємствами та організаціями;

Доставляють розпорядження про проведення заходів оповіщення і повістки до виконавчих органів, підприємств і установ;

Видають накази щодо перевірки військово-облікових документів та вручення повісток військовозобов'язаним і резервістам, організовують ці заходи;

Здійснюють оповіщення резервістів та військовозобов'язаних через групи оповіщення, залучаючи представників місцевих органів влади та поліції;

Звертаються до поліції для затримання осіб, які порушили правила обліку чи відмовляються отримати повістки;

чи відмовляються отримати повістки; Організовують оформлення призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації;

Контролюють виконання заходів оповіщення, збору, призову і відправлення на військову службу;

Інформують керівників про проблеми в реалізації мобілізаційних заходів і пропонують шляхи їх вирішення;

Беруть участь у координаційних нарадах щодо мобілізації і обговоренні проблемних питань;

Повідомляють поліцію про факти ухилення від призову на військову службу.

"Відтак, з вищенаведеного випливає, що, наприклад, балаклава може бути використана військовослужбовцями як елемент польової форми одягу за наказом командира військової частини, але не під час проведення мобілізаційних заходів — це є протиправним" — каже Фокусу Засоба.

Більш того, застосування заходів фізичного впливу (окрім випадків необхідної оборони) також заборонено. Чинним законодавством не передбачена можливість застосування з боку ТЦК та СП до військовозобов’язаних, резервістів, призовників тощо.

Затримання та доставлення до ТЦК та СП військкомами також є протиправним. Чинним законодавством передбачено, що затримання та доставлення здійснюють виключно працівники поліції за зверненням ТЦК та СП.

"Працівники ТЦК та СП не мають жодного права затримувати та доставляти військовозобов’язаних, резервістів, призовників тощо", — наголошує юристка.

Коли трапляються випадки використання грубої сили працівниками ТЦК при мобілізації або інші правопорушення з їх боку, юристка радить звертатись до таких органів, які уповноважені вживати заходів щодо вирішення ситуацій порушення прав військовозобов’язаних:

Вищестоящого керівництва (вищестоящий ТЦК та СП, Командування Сухопутних військ ЗСУ, Міністерство оборони України);

Органів Національної поліції України;

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"Серед проблем відсутності покарання, то першою проблемою притягнення винних осіб до відповідальності є відсутність звернення зі скаргою чи відповідною заявою до уповноважених органів. Також має місце ігнорування звернень та скарг громадян з боку уповноважених органів, які б мали вживати відповідні заходи. Водночас у разі відсутності належної реакції з боку уповноважених органів в деяких випадках слід звертатись до суду з урахуванням ситуації", — каже юристка ГО "Юридична сотня".

Раніше Фокус розбирав, чому попре всі скарги українців, норми закону не діятимуть, а бусифікація не зникне.

Також юристи розповідали, що заброньованих працівників можуть мобілізувати у двох випадках. Однак рішення можна оскаржити в суді, головне — документальне підтвердження своєї позиції.