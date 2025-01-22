ТЦК не могут использовать грубую силу: какие законы чаще всего нарушают при мобилизации, — юристы

Закон о мобилизации не упростил работу ТЦК и СП и не прекратил бусификацию в украинских городах. И вряд ли недавнее заседание комитетов ВР исправит ситуацию с принудительной мобилизацией на улицах и нарушением прав людей. Фокус выяснил, что закон запрещает военкомам и какие у них есть обязанности.

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На днях, 20 января 2025 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитет по вопросам правоохранительной деятельности провели совместное заседание, на котором обсудили обеспечение прав и свобод граждан во время мобилизационных мероприятий.

Причина такой встречи, в том числе, — бусификация, которая не прекратилась с принятием нового закона о мобилизации, а наоборот стала еще более актуальной. Конечно, представители ТЦК по всей стране уверяют, что действуют в рамках полномочий и закона, однако ежедневно фиксируются случаи принудительной мобилизации на улицах с использованием грубой силы.

Так к чему пришли члены заседания? Правоохранительный комитет разработает и внесет изменения в законодательство относительно уголовной ответственности представителей государства за нарушение порядка призыва граждан на военную службу. Кроме этого, предлагают установить ответственность членов ВВК за нарушение порядка проведения медосмотра, а именно признание непригодными годных лиц и наоборот.

Также по результатам заседания было решено, что уполномоченные на осуществление мобилизационных мероприятий лица должны:

быть без балаклав;

по требованию представляться и предъявлять служебное удостоверение;

для выполнения мобилизационных задач не использовать спецмероприятия, в частности, антитеррористические, разведывательные.

Тогда как любые действия по ограничению прав и свобод человека должны реализовываться правоохранителями на основании законодательства.

Фокус, вместе с юристом ОО "Юридическая сотня" Юлией Засобой разбирает какие обязанности есть у представителей ТЦК и СП сейчас и какому закону они должны следовать.

Полномочия ТЦК: читайте Конституцию

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающих выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Полномочия ТЦК и СП очерчены рядом различных нормативно-правовых актов, в частности основополагающими среди них являются:

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе";

Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2022 г. № 154;

Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560.

"Прежде всего следует отметить, что в соответствии со ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

То есть если законодательством четко не предусмотрено, что соответствующий орган или должностное лицо, может действовать каким-то образом, то это запрещено, поскольку поступать можно только так, как предусмотрено действующим законодательством", — говорит юрист.

ТЦК и СП имеют следующие основные полномочия:

Руководят допризывной подготовкой вместе с органами образования;

Выполняют решение о направлении граждан для прохождения военной службы;

Сотрудничают с местными администрациями по привлечению граждан на военную службу или альтернативную службу;

Ведут учет призывников, военнообязанных, резервистов и добровольцев территориальной обороны;

Информируют граждан об их правах и обязанностях во время воинского учета и прохождения службы;

Оформляют и выдают военные учетные документы;

Обеспечивают защиту информации в Реестре воинского учета;

Сотрудничают с государственными органами для организации мобилизации и военного времени;

Проводят информационные кампании по привлечению на службу;

Ведут учет предприятий, выполняющих мобилизационные задачи, и организуют контроль за подготовкой к мобилизации;

Проводят мероприятия оповещения и призыва граждан;

Следят за социальной защитой военнослужащих, пенсионеров и членов их семей;

Оформляют компенсации и денежную помощь военнослужащим и их семьям в случае инвалидности или гибели;

Предоставляют справки о прохождении службы и участников боевых действий;

Рассматривают дела (круглосуточно во время проведения мобилизации и/или в период военного положения) об административных правонарушениях и накладывают административные взыскания в соответствии и с соблюдением Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также некоторые особые полномочия имеют областные ТЦК и СП — в Автономной Республике Крым, городе Киеве и Севастополе. В частности, они помогают организовывать контрольные медицинские осмотры для таких категорий граждан:

Лица, которых районные или городские комиссии признали непригодными или временно непригодными к военной службе;

Граждане, которые не согласны с результатами медицинского осмотра или решениями районных или городских комиссий;

Призывники, которые должны пройти медосмотр перед отправкой в учебные части или центры.

Специфические полномочия есть и у районных ТЦК и СП, в частности:

Организация медицинских осмотров и психологических обследований для военно-врачебных комиссий военнообязанных и резервистов. Это происходит с определенной периодичностью, а во время мобилизации и/или военного положения — круглосуточно;

Оформление отсрочек от призыва для военнообязанных и резервистов во время мобилизации и проверка оснований для их предоставления;

Проведение специального учета военнообязанных и оказание помощи лицам, уволенным с военной службы, в своевременном оценивании их состояния для назначения пенсии или льгот в случае инвалидности;

Помощь в поиске документов, необходимых для получения единовременной денежной помощи в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащих;

Проверка семейного положения военнослужащих по обращению командира части или родственников (при наличии оснований).

Что не имеют право делать ТЦК во время мобилизации?

Руководители районных (городских) ТЦК и СП:

Готовят предложения по организации работы пунктов управления мобилизацией, групп контроля, медицинских осмотров, материальных и финансовых ресурсов, а также по изъятию имущества, транспортных средств и горючего для мобилизационных мероприятий;

Распределяют мобилизационные ресурсы между территориальными общинами, предприятиями и организациями;

Доставляют распоряжения о проведении мероприятий оповещения и повестки в исполнительные органы, предприятий и учреждений;

Издают приказы по проверке военно-учетных документов и вручения повесток военнообязанным и резервистам, организуют эти мероприятия;

Осуществляют оповещение резервистов и военнообязанных через группы оповещения, привлекая представителей местных органов власти и полиции;

Обращаются в полицию для задержания лиц, нарушивших правила учета или отказываются получить повестки;

или отказываются получить повестки; Организуют оформление призыва резервистов и военнообязанных на военную службу по мобилизации;

Контролируют выполнение мероприятий оповещения, сбора, призыва и отправки на военную службу;

Информируют руководителей о проблемах в реализации мобилизационных мероприятий и предлагают пути их решения;

Участвуют в координационных совещаниях по мобилизации и обсуждении проблемных вопросов;

Сообщают полиции о фактах уклонения от призыва на военную службу.

"Следовательно, из вышеприведенного следует, что, например, балаклава может быть использована военнослужащими как элемент полевой формы одежды по приказу командира воинской части, но не во время проведения мобилизационных мероприятий — это является противоправным", — говорит Фокусу Засоба.

Более того, применение мер физического воздействия (кроме случаев необходимой обороны) также запрещено. Действующим законодательством не предусмотрена возможность применения со стороны ТЦК и СП к военнообязанным, резервистам, призывникам и т. п.

Задержание и доставка в ТЦК и СП военкомами также является противоправным. Действующим законодательством предусмотрено, что задержание и доставку осуществляют исключительно работники полиции по обращению ТЦК и СП.

"Работники ТЦК и СП не имеют никакого права задерживать и доставлять военнообязанных, резервистов, призывников и т.д.", — отмечает юрист.

Когда бывают случаи использования грубой силы работниками ТЦК при мобилизации или другие правонарушения с их стороны, юрист советует обращаться в такие органы, которые уполномочены принимать меры по решению ситуаций нарушения прав военнообязанных:

Вышестоящего руководства (вышестоящий ТЦК и СП, Командование Сухопутных войск ВСУ, Министерство обороны Украины);

Органов Национальной полиции Украины;

Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Среди проблем отсутствия наказания, то первой проблемой привлечения виновных лиц к ответственности является отсутствие обращения с жалобой или соответствующим заявлением в уполномоченные органы. Также имеет место игнорирование обращений и жалоб граждан со стороны уполномоченных органов, которые должны принимать соответствующие меры. В то же время в случае отсутствия должной реакции со стороны уполномоченных органов в некоторых случаях следует обращаться в суд с учетом ситуации", — говорит юрист ОО "Юридическая сотня".

Ранее Фокус разбирал, почему несмотря на все жалобы украинцев, нормы закона не будут действовать, а бусификация не исчезнет.

Также юристы рассказывали, что забронированных работников могут мобилизовать в двух случаях. Однако решение можно обжаловать в суде, главное — документальное подтверждение своей позиции.