Конфискованный PINBank отдадут "Укрпочте": в Украине появится почтовый банк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорит, что почтовый банк упростит для украинцев получение выплат и заказ товаров, а также сэкономит до 5 млрд грн госбюджета в течение 3-4 лет.

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Кабинет Министров Украины принял решение о создании почтового банка на базе АО "Укрпочта" и Первого инвестиционного банка (PINBank), ранее принадлежавшего российским олигархам. Об этом решении премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил на заседании правительства 28 января.

Акции PINBank правительство сначала передаст Министерству развития общин и территорий, а затем — "Укрпочте".

"Таким образом создаем почтовый банк. Укрпочта имеет свои отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами, новые возможности", — пояснил решение Шмыгаль.

По его словам, это упростит для украинцев получение помощи, пенсий, социальных льгот, заказ товаров и лекарств. Кроме того, глава правительства утверждает, что благодаря созданию почтового банка государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих 3-4 лет, и эти деньги направят на финансирование приоритетных статей бюджета.

Конфискация PINBank

Напомним, 13 марта 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение о конфискации у российского олигарха Евгения Гинера акций PINBank. "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники писала, что финучреждение хотел получить в свое распоряжение глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, который давно высказывал идею создания почтового банка.

Отметим, на заседании правительства 28 января Денис Шмыгаль также заявил, что Кабмин "дает зеленый свет" запуску электронных направлений на ВВК.

24 января Фокус писал о законопроекте №12429, которым депутаты Верховной Рады предлагают отменить беспошлинный порог на посылки из-за границы.