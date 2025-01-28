Конфіскований PINBank віддадуть "Укрпошті": в Україні з'явиться поштовий банк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль каже, що поштовий банк спростить для українців отримання виплат і замовлення товарів, а також зекономить до 5 млрд грн держбюджету протягом 3-4 років.

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення поштового банку на базі АТ "Укрпошта" та Першого інвестиційного банку (PINBank), що раніше належав російським олігархам. Про це рішення прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив на засіданні уряду 28 січня.

Акції PINBank уряд спочатку передасть Міністерству розвитку громад і територій, а потім — "Укрпошті".

"Таким чином створюємо поштовий банк. Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості", — пояснив рішення Шмигаль.

За його словами, це спростить для українців отримання допомоги, пенсій, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків. Крім того, голова уряду стверджує, що завдяки створенню поштового банку держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років, і ці гроші спрямують на фінансування пріоритетних статей бюджету.

Конфіскація PINBank

Нагадаємо, 13 березня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду схвалила рішення про конфіскацію у російського олігарха Євгенія Гінера акцій PINBank. "Економічна правда" з посиланням на свої джерела писала, що фінустанову хотів отримати у своє розпорядження очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський, який давно висловлював ідею створення поштового банку.

Зазначимо, на засіданні уряду 28 січня Денис Шмигаль також заявив, що Кабмін "дає зелене світло" запуску електронних направлень на ВЛК.

24 січня Фокус писав про законопроєкт №12429, яким депутати Верховної Ради пропонують скасувати безмитний поріг на посилки з-за кордону.