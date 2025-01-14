Вместо дипломов — 109 грн компенсации: "Укрпошта" потеряла письмо с ценными документами

В университете рассказали, что эти документы являются очень дорогими, на изготовление которых уходит очень много времени. Это не первый подобный инцидент у учебного заведения с "Укрпоштой".

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В одном из отделений акционерного общества "Укрпошта" города Тернополь потеряли письмо с ценными документами, предоставив компенсацию в размере 109 гривен. Об этом говорится на Facebook-странице Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского.

Сообщается, что 4 декабря 2024 года университетом осуществлено заказное почтовое отправление через отделение АО "Укрпошта" отделение почтовой связи Тернополь 1 в адрес Государственного предприятия "Информационно-имиджевый центр" Министерства образования и науки Украины по трекинговому номеру 4600100063001.

По состоянию на 13 января 2025 года рекомендованное почтовое отправление в сервисе проверки статуса отслеживания находилось в Логистическом центре Тернополя — таким образом, письмо даже не покинуло пределы города. На обращение работники "Укрпошты" отмечали, что письмо найти нельзя. Однако на запрос заместителя декана факультета иностранных студентов Александра Токарского по этому письму был получен ответ, что компенсирована стоимость корреспонденции в размере 109 грн.

"В вышеупомянутом почтовом отправлении есть ценные документы для университета, а именно апостилизированные образовательные документы иностранных студентов, выданные зарубежными учебными заведениями. Они нужны для проведения скорейшей процедуры признания их Министерством образования и науки Украины. Стоимость компенсации утраченного заказного письма не может компенсировать нанесенный ущерб в виде потери документов. Это несоизмеримые вещи", — добавили в учебном заведении.

Там обратились к руководству предприятия с просьбой "наладить надлежащую работу" предприятия в городе и вернуть документы ТНМУ. В университете отметили, что из-за халатности работников "Укрпошты" в Тернопольской области неоднократно была потеряна и не доставлена к адресатам важная международная и внутренняя государственная корреспонденция. Это подрывает имидж университета, Украины и "сводит на нет репутацию Укрпошты".

Пресс-секретарь высшего учебного заведения Янина Чайкивская рассказала ZAXID.NET, что такая ситуация уже не впервые. Работники почтового отделения теряли и другую корреспонденцию университета.

Она отметила, что в рекомендованном письме есть апостилированные документы иностранных студентов, подтверждающие их предыдущее полученное образование. Эти документы необходимы для выдачи диплома после завершения ими обучения в университете. Они являются очень дорогими, на изготовление которых требуется много времени.

Потеря университетом документов: реакция "Укрпошты"

На момент написания материала АО "Укрпошта" никаким образом не отреагировала на информацию о потере важных документов.

Напомним, "Укрпошта" ввела обязательные принудительные взносы, которые поступают на нужды ВСУ. Таким образом государственный оператор может собрать до 50 млн грн в течение года.

Ранее сообщалось, что предприятие ежемесячно платит гендиректору более 1,5 миллиона гривен. Однако руководитель компании отказался предоставить по депутатскому обращению данные о том, сколько работников получают зарплаты более 100 тысяч.