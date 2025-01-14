Замість дипломів — 109 грн компенсації: "Укрпошта" загубила листа з цінними документами

В університеті розповіли, що ці документи є дуже дорогими, на виготовлення яких йде дуже багато часу. Це не перший подібний інцидент у навчального закладу з "Укрпоштою".

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В одному з відділень акціонерного товариства "Укрпошта" міста Тернопіль загубили лист з цінними документами, надавши компенсацію в розмірі 109 гривень. Про це йдеться на Facebook-сторінці Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Повідомляється, що 4 грудня 2024 року університетом здійснено рекомендоване поштове відправлення через відділення АТ "Укрпошта" відділення поштового зв'язку Тернопіль 1 на адресу Державного підприємства "Інформаційно-іміджевий центр" Міністерства освіти і науки України за трекінговим номером 4600100063001.

Станом на 13 січня 2025 року рекомендоване поштове відправлення у сервісі перевірки статусу відстеження перебувало у Логістичному центрі Тернополя — таким чином, лист навіть не покинув межі міста. На звернення працівники Укрпошти зазначали, що листа знайти не можна. Однак на запит заступника декана факультету іноземних студентів Олександра Токарського щодо цього листа була отримана відповідь, що компенсовано вартість кореспонденції у розмірі 109 грн.

"У вищезгаданому поштовому відправленні є цінні документи для університету, а саме апостилізовані освітні документи іноземних студентів, які видані закордонними закладами освіти. Вони потрібні для проведення якнайшвидшої процедури визнання їх Міністерством освіти і науки України. Вартість компенсації втраченого рекомендованого листа не може компенсувати завданих збитків у вигляді втрати документів. Це неспівмірні речі", — додали в навчальному закладі.

Там звернулись до керівництва підприємства з проханням "налагодити належну роботу" підприємства у місті та повернути документи ТНМУ. В університеті зазначили, що через халатність працівників Укрпошти в Тернопільській області неодноразово була втрачена і не доставлена до адресатів важлива міжнародна та внутрішня державна кореспонденція. Це підриває іміджу університету, України та "зводять нанівець репутацію Укрпошти".

Прессекретарка вищого навчального закладу Яніна Чайківська розповіла ZAXID.NET, що така ситуація вже не вперше. Працівники поштового відділення губили й іншу кореспонденцію університету.

Вона зазначила, що у рекомендованому листі є апостильовані документи іноземних студентів, які підтверджують їхню попередню здобуту освіту. Ці документи необхідні для видачі диплома після завершення ними навчання в університеті. Вони є дуже дорогими, на виготовлення яких потрібно багато часу.

Втрата університетом документів: реакція "Укрпошти"

На момент написання матеріалу АТ "Укрпошта" ніяким чином не відреагувала на інформацію щодо втрати важливих документів.

Нагадаємо, "Укрпошта" запровадила обов'язкові примусові внески, які надходять на потреби ЗСУ. Таким чином державний оператор може зібрати до 50 млн грн протягом року.

Раніше повідомлялось, що підприємство щомісяця платить гендиректору понад 1,5 мільйона гривень. Однак керівник компанії відмовився надати за депутатським зверненням дані про те, скільки працівників отримують зарплати понад 100 тисяч.