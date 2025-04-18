"Укрпошта" продаватиме у поштових відділеннях ковбасу: гендиректор пояснив навіщо

Державна компанія вже закупила першу пробну партію ковбаси. За словами директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського це робиться заради підтримки українських виробників.

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Про це генеральний директор державної поштової компанії розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Укрпошта" закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх відвідувачам своїх поштових відділень. Ігор Смілянський, генеральний директор "Укрпошти" розповів, що вже укладено угоду на постачання ковбасної продукції із холдингом МХП Юрія Косюка (м'ясо-ковбасні вироби ТМ "Бащинський" та "Апетитна").

У відділеннях "Укрпошти" тепер продаватимуть ковбасу

"Закупили першу партію їхніх ковбас, будемо пропонувати через поштову мережу. Це частина нашої стратегії підтримки українських виробників, для МХП – можливість зниження логістичних витрат", – розповів Ігор Смілянський та наголосив, що вважає можливість купити ковбасу у поштових відділеннях "конкурентною перевагою".

Раніше гендиректор "Укрпошти" розповідав, що цей напрям діяльності з продажу ковбаси вже випробували у прикордонних селах у східній частині України.

"Я тільки що був на кордоні з Росією, бабуся прибігла, мене впізнали. Я кажу, бабуся, як ми працюємо? Що треба покращити? "Ковбасу треба привозити. У вас кожен день свіжа, тому я до вас за пряниками і ковбасою, а ті привозять раз на тиждень". Тому бачиш, ковбаса це конкурентна перевага", – розповів Смілянський. За його словами, "Укрпошта" також невдовзі запустить власний банк, аптеку, оновлений мобільний додаток і закупить цілий парк електробайків.

"Ми створюємо екосистему. Тобто в тебе є рахунок, ми в тебе прийняли комунальні платежі, доставили ліки, продали ліки, продали ковбасу, доставили посилки, передплатили тобі журнали та газети", – розповів голова "Укрпошти" про свої плани.

Нагадаємо, на початку квітня Ігор Смілянський розповідав, що "Укрпошта" раніше закуповувала курячі ноги для безпеки листонош. Ті "відкупались" курятиною від собак у селах.