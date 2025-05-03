"Меньше, чем у Трампа": гендиректор "Укрпочты" раскрыл свою многомиллионную зарплату

Генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский раскрыл размер своей зарплаты за 2024 год. По его словам, после уплаты налогов в прошлом году он получил почти 7 млн грн. Смелянский отметил, что это меньше, чем получает президент США Дональд Трамп.

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Сообщение о своих доходах гендиректор "Укрпочты" опубликовал в аккаунте в Telegram вечером 2 мая.

Он рассказал, что до вычета налогов его зарплата вместе с доплатой 15% за работу с государственной тайной за 2024 год составила 11 723 286 грн, то есть в среднем 970 009 грн в месяц.

"С начала 2022 года и до сих пор я не получил ни одной гривны премии. И это было мое решение, хотя по контракту имел право", — добавил Смелянский.

По его словам, в течение прошлого года в Украине он уплатил 2 398 153 грн налога на доход и военного сбора, а также он является налоговым резидентом США и уплатил этой стране еще около 2 100 000. На руки в 2024 году он получил 6 926 930 гривен (то есть около 577 244 грн в месяц).

Смелянский рассказал о своей зарплате и уплате налогов в 2024 году Фото: скриншот Смелянский отметил, что получает меньшую зарплату, чем Трамп Фото: скриншот

Для сравнения с доходами американского президента Смелянский перевел свою зарплату в доллары — 166 913 в год, то есть 13 909 в месяц.

"Это точно меньше, чем в США, потому что Президент США получает 400 000 долларов в год (кроме 16 000 000 долларов, которые тратятся каждый выходной на его полет домой во Флориду из Вашингтона). Думаю, после сегодняшних новостей он потеряет заинтересованность в руководящей должности на "Укрпочте", — написал гендиректор.

Смелянский заявил о росте зарплат работников "Укрпочты" в 7 раз с 2016 года Фото: скриншот

Игорь Смелянский рассказал о зарплатах на "Укрпочте"

Генеральный директор государственного предприятия также на опережение ответил на вероятные комментарии о том, что почтальоны могли бы получать больше, если бы ему выделялась меньшая зарплата. Он отметил, что даже если бы работал бесплатно, каждому из 30 000 работников "Укрпочты" была бы возможность поднять зарплату на 25 грн в месяц.

Смелянский добавил, что когда он пришел на должность в 2016 году, зарплата производственного персонала составляла около 2 200 грн и была более чем в 150 раз ниже его собственной, которая тогда составляла 330 000 грн. На сегодня, по его словам, почтальоны, операторы отделений, водители получают около 15 728 грн в месяц, то есть в 60 раз меньше его.

"Поэтому отвечая на вопрос популистов — за каденцию Смелянского заработная плата работников выросла в 7 раз и росла более чем вдвое большими темпами, чем зарплата CEO", — написал гендиректор.

Смелянский рассказал, какую зарплату получают работники "Укрпочты" Фото: скриншот

На сообщение Смелянского о зарплате отреагировал нардеп

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко раскритиковал сообщение Игоря Смелянского. По мнению парламентария, предприятие находится в критической ситуации.

"Смелянский получает 577 244 грн в месяц! В то время, когда на Укрпочте не хватает финансирования, разваливаются отделения, а почтальонов и операторов заставляют продавать конфеты", — написал Гончаренко.

Гончаренко раскритиковал аргументы Смелянского относительно его высокой зарплаты Фото: скриншот

Напомним, Фокус 3 мая писал, что профессор Ужгородского национального университета Михаил Савчин в соцсетях "похвастался" начисленной ему зарплатой в сумме 3 гривны 85 копеек.

2 мая Фокус со ссылкой на декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции писал, что городской голова Покровска Донецкой области Руслан Требушкин получает зарплату мэра, работая параллельно автомобильным механиком в Испании.