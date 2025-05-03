"Суперрекордная" сумма: преподаватель УжНУ "похвастался" зарплатой, что вызвало смех в сети (скриншот)

3 гривны 85 копеек — столько зарплаты насчитали профессору Ужгородского национального университета Михаилу Савчину, который решил "похвастаться" заработанными средствами в сети.

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Скриншот с выпиской в банковском приложении, на котором видно начисления, преподаватель выложил на своей странице в Facebook несколько дней назад.

"Суперрекордная заработная плата", — написал Савчин в своей заметке.

Также профессор поиронизировал над суммой заработанных средств, отметив, что заведение высшего образования теперь начисляет зарплату сотрудникам "в новых супернадежных биткоинах".

"P.S.: еще потом бонусом доплатили и в гривне", — добавил преподаватель.

На самом скриншоте банковского приложения видно, что Савчину начислили именно зарплату: там добавлен соответствующий комментарий "Заработная плата", а сам платеж имеет наименование "Зарплата, УжНУ". Средства пришли на счет Савчина днем 29 апреля.

Скриншот | сообщение преподавателя УжНУ

Пользователи смехом отреагировали на сообщение Савчина. Один из комментаторов написал шутливое напоминание, чтобы преподаватель не забыл потом "подать декларацию о существенном изменении имущественного положения", а некоторые иронично "упрекнул" профессора, что "нужно было больше работать".

Стоит отметить, что Михаил Савчин — доктор юридических наук, профессор юридического факультета Ужгородского национального университета. В марте 2025 года стало известно, что его рекомендовали на должность судьи Конституционного суда Украины.

Интересно, что, по данным ресурса jooble, в среднем преподаватель в Ужгороде зарабатывает около 24 тысяч гривен в месяц. Это на 6% больше по сравнению со средней зарплатой по всей Украине.

Напомним, 30 апреля СМИ обнародовали заявления нардепа Анатолия Бурмича, который пожаловался на малую зарплату и захотел компенсации, будучи при этом владельцем нескольких квартир и пекарни.

29 апреля Кабмин объяснил, почему учительская зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в странах Европейского Союза.