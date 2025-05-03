"Суперрекордная" сумма: преподаватель УжНУ "похвастался" зарплатой, что вызвало смех в сети (скриншот)
3 гривны 85 копеек — столько зарплаты насчитали профессору Ужгородского национального университета Михаилу Савчину, который решил "похвастаться" заработанными средствами в сети.
Скриншот с выпиской в банковском приложении, на котором видно начисления, преподаватель выложил на своей странице в Facebook несколько дней назад.
"Суперрекордная заработная плата", — написал Савчин в своей заметке.
Также профессор поиронизировал над суммой заработанных средств, отметив, что заведение высшего образования теперь начисляет зарплату сотрудникам "в новых супернадежных биткоинах".
"P.S.: еще потом бонусом доплатили и в гривне", — добавил преподаватель.
На самом скриншоте банковского приложения видно, что Савчину начислили именно зарплату: там добавлен соответствующий комментарий "Заработная плата", а сам платеж имеет наименование "Зарплата, УжНУ". Средства пришли на счет Савчина днем 29 апреля.
Пользователи смехом отреагировали на сообщение Савчина. Один из комментаторов написал шутливое напоминание, чтобы преподаватель не забыл потом "подать декларацию о существенном изменении имущественного положения", а некоторые иронично "упрекнул" профессора, что "нужно было больше работать".
Стоит отметить, что Михаил Савчин — доктор юридических наук, профессор юридического факультета Ужгородского национального университета. В марте 2025 года стало известно, что его рекомендовали на должность судьи Конституционного суда Украины.
Интересно, что, по данным ресурса jooble, в среднем преподаватель в Ужгороде зарабатывает около 24 тысяч гривен в месяц. Это на 6% больше по сравнению со средней зарплатой по всей Украине.
Напомним, 30 апреля СМИ обнародовали заявления нардепа Анатолия Бурмича, который пожаловался на малую зарплату и захотел компенсации, будучи при этом владельцем нескольких квартир и пекарни.
29 апреля Кабмин объяснил, почему учительская зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в странах Европейского Союза.