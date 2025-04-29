Все деньги – на ВСУ: Кабмин объяснил, почему зарплата учителя в Украине в 10 раз меньше, чем в ЕС

Средняя зарплата учителя в Украине не превышает 300 долларов, поскольку все деньги тратятся на Вооруженные силы. Чиновники центральных органов власти тем временем зарабатывают более 50 тысяч гривен, а в "Нафтогазе" — до полутора миллионов.

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Об этом говорится в ответе Кабинета Министров Украины на петицию о "Повышении заработной платы педагогическим работникам", набравшей более 25 тысяч голосов.

Автор петиции пожаловались, что зарплата учителя в Украине значительно ниже уровня стран Евросоюза. К примеру, в соседней Польше этот показатель находится на уровне 1200-1500 долларов. В Чехии — от 1 400 долларов, а в Германии — от 4 000–5 000 долларов.

При этом средняя заработная плата в Украине превышает 15 000 гривен, а у многих учителей оклады значительно ниже этой суммы.

Кабмин в ответ заявил, что учителя получают всевозможные доплаты, а повышение зарплаты "требует значительных дополнительных расходов". Их должны брать из бюджетов всех уровней, а во время военного положения это весьма проблематично.

Стоит отметить, что чиновники НАК "Нафтогаз" в среднем за месяц получают от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен. Также постоянно увеличиваются зарплаты чиновников: в феврале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 51,4 тысячи гривен.

Все собственные поступления бюджета, как уверяют в правительстве, тратят на нужды Сил обороны Украины.

Правительство указало, что "осуществляет шаги для постепенного повышения зарплат педработников учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности". С 1 января 2025 года учителям ежемесячно доплачивают 1 300 гривен.

Фокус уже писал, что в Украине педагоги получают различные доплаты от 5% до 40% должностного оклада.

Напомним, в Житомире в новом учебном году собираются ввести шестидневное обучение в школах.