Более 1,5 млн гривен в месяц и еще растут: стали известны зарплаты чиновников "Нафтогаза"

Чиновники НАК "Нафтогаз" в среднем за месяц получают от около полумиллиона гривен до полутора. За 2024 год они выросли.

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Об этом говорится в материале "OBOZ.UA".

Так, например временно исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Роман Чумак в течение 2024 года получал по 1 млн 530 тыс. грн зарплаты ежемесячно. Именно такие цифры он указал в декларации НАПК. За год его зарплата в среднем выросла на 16,7% и он заработал в компании 18,3 млн гривен.

До назначения исполняющим обязанности он работал на должности директора группы "Нафтогаз".

Также, например, член правления компании Василий Володин имеет ежемесячную зарплату в среднем 899 тыс. грн. За год он заработал около 10,8 млн грн. Еще в 202 году его заработная плата в компании была почти на 40% ниже.

Еще один член правления Дмитрий Абрамович в прошлом году имел ежемесячную зарплату в размере 471 тысяча гривен в месяц. За год он получил в компании 5,6 млн грн. А по сравнению с 2023 годом его выплаты увеличились на 21,55%.

Чуть меньше получал его коллега — член правления Иван Лукеря. Его зарплата составляет ежемесячно 466,4 тыс. грн. За год он заработал около 5,6 млн грн. В 2024 году по сравнению с 2023 годом его заработок вырос на 36,48%.

Фактически такие же зарплаты получают и члены наблюдательного совета. К примеру, заместитель председателя наблюдательного совета Наталья Бойко в 2024 году в среднем зарабатывала по 418 тыс. грн в месяц, а за год заработала около 5 миллионов. Ее зарплата выросла на 16% за 2024 год.

Напомним, что в 2025 году в Украине не запланировано увеличение минимальной заработной платы. В соответствии с Законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 тысяч гривен.