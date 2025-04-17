Понад 1,5 млн гривень на місяць і ще зростають: стали відомі зарплати посадовців "Нафтогазу"

Посадовці НАК "Нафтогаз" в середньому за місяць отримують від близько пів мільйона гривень до півтора. За 2024 рік вони зросли.

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Про це йдеться в матеріалі "OBOZ.UA".

Так, наприклад тимчасово виконуючий обов'язки голови правління НАК "Нафтогаз України" Роман Чумак впродовж 2024 року отримував по 1 млн 530 тис. грн зарплати щомісяця. Саме такі цифри він вказав у декларації НАЗК. За рік його зарплата в середньому зросла на 16,7% і він заробив у компанії 18,3 млн гривень.

До призначення виконуючим обов'язки він працював на посаді директора групи "Нафтогаз".

Також, наприклад, член правління компанії Василь Володін має щомісячну зарплату в середньому 899 тис. грн. За рік він заробив близько 10,8 млн грн. Ще у 202 році його заробітна плата у компанії була на майже 40% нижчою.

Ще один член правління Дмитро Абрамович минулого року мав щомісячну зарплату у розмірі 471 тисяча гривень на місяць. За рік він отримаув у компанії 5,6 млн грн. А в порівнянні з 2023 роком його виплати збільшилися на 21,55%.

Трохи менше отримував його колега — член правління Іван Лукеря. Його зарплата становить щомісячно 466,4 тис. грн. За рік він заробив близько 5,6 млн грн. У 2024 році в порівнянні з 2023 роком його заробіток зріс на 36,48%.

Фактично такі самі зарплати отримують і члени наглядової ради. До прикладу, заступниця голови наглядової ради Наталія Бойко в 2024 році в середньому заробляла по 418 тис. грн на місяць, а за рік заробила близько 5 мільйоні. Її зарплата зросла на 16% за 2024 рік.

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні не заплановано збільшення мінімальної заробітної плати. Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 тисяч гривень.