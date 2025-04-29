Усі гроші — на ЗСУ: Кабмін пояснив, чому зарплата вчителя в Україні в 10 разів менша, ніж у ЄС

Середня зарплата вчителя в Україні не перевищує 300 доларів, оскільки всі гроші витрачаються на Збройні сили. Чиновники центральних органів влади тим часом заробляють понад 50 тисяч гривень, а в "Нафтогазі" — до півтора мільйона.

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Про це йдеться у відповіді Кабінету Міністрів України на петицію про "Підвищення заробітної плати педагогічним працівникам", яка набрала понад 25 тисяч голосів.

Автор петиції поскаржилися, що зарплата вчителя в Україні значно нижча за рівень країн Євросоюзу. Наприклад, у сусідній Польщі цей показник перебуває на рівні 1200-1500 доларів. У Чехії — від 1 400 доларів, а в Німеччині — від 4 000-5 000 доларів.

При цьому середня заробітна плата в Україні перевищує 15 000 гривень, а у багатьох вчителів оклади значно нижчі за цю суму.

Кабмін у відповідь заявив, що вчителі отримують усілякі доплати, а підвищення зарплати "потребує значних додаткових витрат". Їх мають брати з бюджетів усіх рівнів, а під час воєнного стану це вельми проблематично.

Варто зазначити, що чиновники НАК "Нафтогаз" у середньому за місяць отримують від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Також постійно збільшуються зарплати чиновників: у лютому 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 51,4 тисячі гривень.

Усі власні надходження бюджету, як запевняють в уряді, витрачають на потреби Сил оборони України.

Уряд вказав, що "здійснює кроки для поступового підвищення зарплат педпрацівників закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності". З 1 січня 2025 року вчителям щомісяця доплачують 1 300 гривень.

Фокус уже писав, що в Україні педагоги отримують різні доплати від 5% до 40% посадового окладу.

Нагадаємо, у Житомирі в новому навчальному році збираються запровадити шестиденне навчання в школах.