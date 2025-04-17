Вчителі можуть можуть отримувати додатково 40% від окладу: що важливо знати
В Україні педагогам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, надаються різні доплати, розмір яких варіюється від 5% до 40% від посадового окладу. Крім того, запроваджено нову надбавку в розмірі 1 тисячі гривень.
Про це йдеться у статті 24 закону №463 "Про повну загальну середню освіту".
Відповідно до законодавчих норм, нарахування різних доплат вчителям здійснюється на основі їхнього посадового окладу. Так, у 2025 році оклад для першого тарифного розряду встановлено на рівні 3195 гривень. За інформацією Міністерства освіти, орієнтовний розмір зарплати вчителя першої категорії з урахуванням усіх надбавок і доплат становить близько 13,9 тисячі гривень.
Так, для працівників освіти передбачено такі доплати у відсотках від посадового окладу:
- за класне керівництво — від 20% до 25%;
- за перевірку робіт школярів — від 10% до 20%;
- за завідування майстернями/кабінетами інформатики — від 15% до 20%;
- за завідування кімнатами зберігання зброї/стрілецькими тирами/музеями — від 10% до 15%;
- за завідування підрозділами освітніх установ — 25%;
- за завідування навчально-методичними кабінетами, лабораторіями, спортивними залами — від 10% до 15%;
- за завідування бібліотеками, бібліотечним фондом — від 5% до 15%;
- за роботу в інклюзивних класах або групах — 20%;
- за обслуговування комп'ютерної техніки — від 10% до 15%;
- проведення позакласної роботи з учнями — від 10% до 40%.
- за почесні, спортивні вчені, звання та наукові ступені — від 15% до 30%;
- за педагогічні звання, роботу в спецустановах освіти — від 10% до 30%.
Із січня 2025 року українські педагоги почали отримувати нові щомісячні доплати. Ці виплати передбачені не тільки для вчителів, а й для шкільних психологів, керівників гуртків, а також вихователів груп продовженого дня. Як уточнюють в уряді, йдеться не про підвищення окладу, а про тимчасові додаткові виплати, запроваджені на період дії воєнного стану.
Реалізація програми відбуватиметься у дві хвилі:
- з 1 січня 2025 року — надбавка становить 1 тис. грн (1,3 тис. грн до сплати податків);
- з 1 вересня 2025 року надбавка зросте до 2 тис. грн (2,6 тис. грн до сплати податків).
Нарахування додаткових сум до зарплат вчителів відбудеться автоматично.
Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий у липні розповідав, що українські школярі відстають від програми на два роки.
Фокус писав, що в Житомирі в новому навчальному році введуть 6-денне навчання в школах.