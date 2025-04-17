Учителя могут могут получать дополнительно 40% от оклада: что важно знать

В Украине педагогам, работающим в учреждениях общего среднего образования, предоставляются различные доплаты, размер которых варьируется от 5% до 40% от должностного оклада. Кроме того, введена новая надбавка в размере 1 тысячи гривен.

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Об этом говорится в статье 24 закона №463 "О полном общем среднем образовании".

В соответствии с законодательными нормами, начисление различных доплат учителям осуществляется на основе их должностного оклада. Так, в 2025 году оклад для первого тарифного разряда установлен на уровне 3195 гривен. По информации Министерства образования, ориентировочный размер зарплаты учителя первой категории с учетом всех надбавок и доплат составляет около 13,9 тысячи гривен.

Так, для работников образования предусмотрены следующие доплаты в процентах от должностного оклада:

за классное руководство — от 20% до 25%;

за проверку работ школьников — от 10% до 20%;

за заведование мастерскими/кабинетами информатики — от 15% до 20%;

за заведование комнатами хранения оружия/стрелковыми тирами/музеями — от 10% до 15%;

за заведование подразделениями образовательных учреждений — 25%;

за заведование учебно-методическими кабинетами, лабораториями, спортивными залами — от 10% до 15%;

за заведование библиотеками, библиотечным фондом — от 5% до 15%;

за работу в инклюзивных классах или группах — 20%;

за обслуживание компьютерной техники — от 10% до 15%;

проведение внеклассной работы с учениками — от 10% до 40%.

за почетные, спортивные ученые, звания и научные степени — от 15% до 30%;

за педагогические звания, работу в спецучреждениях образования — от 10% до 30%.

С января 2025 года украинские педагоги начали получать новые ежемесячные доплаты. Эти выплаты предусмотрены не только для учителей, но и для школьных психологов, руководителей кружков, а также воспитателей групп продленного дня. Как уточняют в правительстве, речь идет не о повышении оклада, а о временных дополнительных выплатах, введенных на период действия военного положения.

Реализация программы будет происходить в две волны:

с 1 января 2025 года — надбавка составляет 1 тыс. грн (1,3 тыс. грн до уплаты налогов);

с 1 сентября 2025 года надбавка возрастет до 2 тыс. грн (2,6 тыс. грн до уплаты налогов).

Начисление дополнительных сумм к зарплатам учителей произойдет автоматически.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой в июле рассказывал, что украинские школьники отстают от программы на два года.

Фокус писал, что в Житомире в новом учебном году введут 6-дневное обучение в школах.