"Суперрекордна" сума: викладач УжНУ "похвалився" зарплатою, що викликало сміх у мережі (скріншот)

3 гривні 85 копійок — стільки зарплати нарахували професору Ужгородського національного університету Михайлу Савчину, який вирішив "похвалитися" заробленими коштами у мережі.

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Скріншот з випискою в банківському застосунку, на якому видно нарахування, викладач виклав на своїй сторінці у Facebook кілька днів тому.

"Суперрекордна заробітна плата", — написав Савчин у своєму дописі.

Також професор поіронізував над сумою зароблених коштів, зазначивши, що заклад вищої освіти тепер нараховує зарплату співробітникам "у нових супернадійних біткоїнах".

"P.S.: ще потім бонусом доплатили і в гривні", — додав викладач.

На самому скріншоті банківського застосунку видно, що Савчину нарахували саме зарплату: там додано відповідний коментар "Заробітна плата", а сам платіж має найменування "Зарплата, УжНУ". Кошти прийшли на рахунок Савчина вдень 29 квітня.

Скріншот | допис викладача УжНУ

Користувачі сміхом відреагували на допис Савчина. Один із коментаторів написав жартівливе нагадування, щоб викладач не забув потім "подати декларацію про суттєву зміну майнового стану", а дехто іронічно "дорікнув" професору, що "потрібно було більше працювати".

Варто зазначити, що Михайло Савчин — доктор юридичних наук, професор юридичного факультету Ужгородського національного університету. У березні 2025 року стало відомо, що його рекомендували на посаду судді Конституційного суду України.

Цікаво, що, за даними ресурсу jooble, в середньому викладач в Ужгороді заробляє близько 24 тисяч гривень на місяць. Це на 6% більше у порівнянні з середньою зарплатою по всій Україні.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ оприлюднили заяви нардепа Анатолія Бурміча, який поскаржився на малу зарплату та захотів компенсації, бувши при цьому власником кількох квартир та пекарні.

29 квітня Кабмін пояснив, чому вчительська зарплата в Україні в 10 разів менша, ніж у країнах Європейського Союзу.