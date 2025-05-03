"Менше, ніж у Трампа": гендиректор "Укрпошти" розкрив свою багатомільйонну зарплату
Генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський розкрив розмір своєї зарплати за 2024 рік. За його словами, після сплати податків минулого року він отримав майже 7 млн грн. Смілянський зазначив, що це менше, ніж отримує президент США Дональд Трамп.
Допис про свої доходи гендиректор "Укрпошти" опублікував в акаунті в Telegram ввечері 2 травня.
Він розповів, що до вирахування податків його зарплата разом із доплатою 15% за роботу з державною таємницею за 2024 рік склала 11 723 286 грн, тобто в середньому 970 009 грн на місяць.
"З початку 2022 року і до сьогодні я не отримав жодної гривні премії. І це було моє рішення, хоча за контрактом мав право", — додав Смілянський.
За його словами, протягом минулого року в Україні він сплатив 2 398 153 грн податку на дохід і військового збору, а також він є податковим резидентом США і сплатив цій країні ще близько 2 100 000. На руки у 2024 році він отримав 6 926 930 гривень (тобто близько 577 244 грн на місяць).
Для порівняння з доходами американського президента Смілянський перевів свою зарплату в долари — 166 913 на рік, тобто 13 909 на місяць.
"Це точно менше, ніж у США, бо Президент США отримує 400 000 доларів на рік (крім 16 000 000 доларів, які витрачаються кожен вихідний на його політ додому у Флориду з Вашингтона). Думаю, після сьогоднішніх новин він втратить зацікавленість в керівній посаді на "Укрпошті", — написав гендиректор.
Ігор Смілянський розповів про зарплати на "Укрпошті"
Генеральний директор державного підприємства також на випередження відповів на ймовірні коментарі про те, що листоноші могли б отримувати більше, якби йому виділялася менша зарплата. Він зазначив, що навіть якби працював безплатно, кожному з 30 000 працівників "Укрпошти" була б можливість підняти зарплату на 25 грн на місяць.
Смілянський додав, що коли він прийшов на посаду у 2016 році, зарплата виробничого персоналу складала близько 2 200 грн і була у понад 150 разів нижчою за його власну, яка тоді становила 330 000 грн. На сьогодні, за його словами, листоноші, оператори відділень, водії отримують близько 15 728 грн на місяць, тобто в 60 разів менше за нього.
"Тож відповідаючи на запитання популістів — за каденцію Смілянського заробітна плата працівників зросла у 7 разів і зростала більш ніж вдвічі більшими темпами, ніж зарплата CEO", — написав гендиректор.
На допис Смілянського про зарплату відреагував нардеп
Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розкритикував допис Ігоря Смілянського. На думку парламентаря, підприємство перебуває в критичній ситуації.
"Смілянський отримує 577 244 грн в місяць! В той час, коли на Укрпошті не вистачає фінансування, розвалюються відділення, а поштарів та операторів примушують продавати цукерки", — написав Гончаренко.
Нагадаємо, Фокус 3 травня писав, що професор Ужгородського національного університету Михайло Савчин в соцмережах "похвалився" нарахованою йому зарплатою в сумі 3 гривні 85 копійок.
2 травня Фокус із посиланням на декларації на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції писав, що міський голова Покровська Донецької області Руслан Требушкін отримує зарплату мера, працюючи паралельно автомобільним механіком в Іспанії.