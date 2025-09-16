Смілянський спростував чутки про дефолт "Укрпошти" та звинуватив НБУ у маніпуляціях

Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заявив, що компанія не перебуває на межі дефолту. Він наголосив, що інформація про можливі фінансові ризики є надуманою.

Про це генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив у соцмережах.

За його словами, низка ЗМІ поширила новини про нібито загрозу дефолту компанії, посилаючись на дані з бюджету. Водночас у тих самих документах зазначалося, що Національний банк України розглядав питання закриття ПІН Банку, замість передачі його "Укрпошті" для розв'язання проблеми фінансової інклюзії.

"Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, — не дочекаєтеся", — заявив Смілянський.

Він пояснив, що джерелом чуток став лист голови НБУ Андрія Пишного, де йшлося про ризики для фінансової системи України, серед яких — докапіталізація "Укрпошти". При цьому, за словами керівника компанії, навіть у випадку потреби йшлося б про 826 млн грн (менше ніж $20 млн або 800 млн грн), що не могло б похитнути фінансову стабільність держави.

Смілянський підкреслив, що на 1 червня 2025 року капітал "Укрпошти" становив понад 4 млрд грн. Після зміни методики розрахунку, запровадженої НБУ, показник формально знизився до мінус 600 млн грн. Проте до 1 січня 2026 року компанія має час, аби адаптуватися до нових правил без використання коштів із державного бюджету.

Керівник "Укрпошти" також нагадав, що за підсумками 2024 року операційний прибуток (EBITDA) перевищив 650 млн грн. Збиток виник через курсову різницю та амортизацію, пов’язану з інвестиціями в автоматизацію.

"Подивіться на бюджет — там немає жодного рядка на капіталізацію "Укрпошти"", – додав Смілянський.

Він зазначив, що компанія й надалі працюватиме стабільно та подякував громадськості за підтримку.

Нагадаємо, у червні парламент ухвалив закон про розвиток фінансової інклюзії, що дає змогу "Укрпошті" та іншим великим мережевим компаніям отримати обмежені банківські ліцензії.

