"Новая Почта" повышает цены: насколько и когда вырастет стоимость доставки

"Новая почта" решила изменить часть тарифов, чтобы "поддерживать неизменную скорость и качество доставки". Обновление тарифов произойдет с 1 декабря 2025-го года.

Часть тарифов останется без изменений или снизится, но также немало услуг будут дороже. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стоимость части услуг остается без изменений или становится дешевле:

Стоимость доставки посылок до 2 кг:

по городу — 60 грн;

по Украине — 80 грн.

Доплата для посылок за доставку в поселок или село:

Отправка из поселка или села — без доплаты;

Доставка в поселок или село +25 грн.

Кроме того, как и раньше, комиссия от объявленной стоимости до 500 грн, переадресация в пути, возврат документов и посылок, конверт для документов и пакеты от 0,5 до 4 кг в дальнейшем будут учтены в стоимость доставки.

Повышение тарифов

В то же время в компании объявили о повышении ряда тарифов и введении дополнительной оплаты:

Будет введена доплата 10 грн на доставку в почтомат;

Доплата за доставку или забор курьером посылок и документов составит 50 грн;

Тариф на доставку документов в фирменном конверте в отделение по городу составит — 60 грн, по Украине — 70 грн.

Доставка посылки между отделениями по городу будет составлять:

до 2 кг — 60 грн (без изменений);

до 10 кг — 100 грн;

до 30 кг — 160 грн.

Доставка посылки между отделениями по Украине будет составлять:

до 2 кг — 80 грн (без изменений);

до 10 кг — 120 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Стоимость перевозки грузов весом более 30 кг между отделениями будет стоить на 1 гривну больше за каждый килограмм веса:

по городу — 6 грн/кг;

по Украине в зависимости от зоны доставки — 10, 11 и 12 грн/кг.

При этом, если отправление имеет габарит более 120 см, начисляется доплата 150 грн.

Напомним, что последний раз "Новая Почта" меняла тарифы в начале 2023-го года. Тогда это решение объясняли скачком цен на топливо и другими расходами компании.

При этом экономисты прогнозируют, что российские обстрелы критической инфраструктуры, рост тарифов и курса доллара могут повлиять на ценники ряда товаров в Украине зимой. В частности, могут вырасти цены на электроэнергию, топливо, обогреватели и даже на продукты.

В то же время в Кабмине заверили, что стоимость электроэнергии для населения в Украине этой зимой останется без изменений.