"Нова пошта" меняет тарифы: что будет с ценами с 1 января

В целом локальные и межрегиональные тарифы на посылки между отделениями и почтоматами вырастут на 10, 20 и 40 гривен, в зависимости от веса.

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С нового года украинцы будут платить дороже за некоторые услуги на "Новой поште". Из-за скачков цен на топливо и другие расходы компания внесла изменения в тарифы. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

"Мы делаем этот шаг, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны", – объяснили в компании.

Как изменились тарифы с 1 января 2023 года

Доставка документов теперь стоит 55 грн (в 2022 году клиенты платили за эту услугу 40 грн).

Стоимость доставки в отделение и почтомат рассчитываются одинаково (в 2022 году тариф на доставку в почтоматы составлял 45 грн).

Стоимость доставки посылки до 2 кг – 70 грн (было 60 грн).

[ + – ] Тарифы Новой пошты на доставку посылок [ + – ] Тарифы за куръерскую доставку Новой пошты

Дороже также будет заказать доставку товара курьером:

посылка весом до 30 кг — +35 грн к тарифу (было +30 грн);

посылка весом больше 30 кг — +100 грн за каждые 100 кг (было +90 грн).

Скидки на посылки из Польши

По случаю новогодних праздников "Укрпочта" ввела для своих клиентов 75% скидку на доставку посылок из Польши в Украину. Речь идет об ускоренной международной доставке EMS.

Стоимость отправки будет зависеть от веса:

до 1 кг – 317 грн;

1-5 кг – 393 грн;

5-10 кг – 468 грн;

0-20 кг — около 619 грн.

Срок доставки посылок в Украину составляет от 7 до 14 дней.

Напомним, в ноябре 2022 года "Укрпошта" ввела для бизнес-клиентов возможность подавать заявление на присоединение к договору оферты в онлайн режиме. Также Фокус писал, какие еще изменения ждут украинцев в 2023 году.