Укрпочта ввела 75 % скидки на посылки из Польши: как воспользоваться услугой
Отправить посылку из Польши можно из отделения Poczta Polska. Стоимость услуги будет зависеть от веса посылки, а время доставки составит от 7 до 14 дней.
Национальный почтовый оператор "Укрпочта" в канун Нового года ввела 75% скидки на доставку посылок из Польши в Украину. Речь идет об ускоренной международной доставке EMS, говорится в публикации на сайте оператора.
Сообщается, что стоимость отправки будет зависеть от веса:
- до 1 кг – 317 грн;
- 1-5 кг – 393 грн;
- 5-10 кг – 468 грн;
- 0-20 кг — около 619 грн.
Отправить посылку из Польши можно из отделения государственного оператора почтовой связи Poczta Polska. Всего их по стране насчитывается более 6 тысяч пунктов.
Срок доставки посылок в Украину составляет от 7 до 14 дней.
"В областных центрах доставку посылок осуществляют на адреса отправителей на дом, в других населенных пунктах в ближайшее отделение Укрпочты, расположенных по всей территории страны", — уточнили в "Укрпочте".
Также сообщается, что все посылки проходят упрощенное таможенное оформление согласно почтового законодательства. При этом таможенные платежи оплачивает получатель.
Отмечается, что пересмотр тарифов состоялся в рамках углубления сотрудничества, закрепленное в меморандуме о партнерстве между Почтой Польши и Укрпочтой. Следующим шагом станет снижение тарифов на отправления из Украины в Польшу. Обновленные тарифы на экспорт заработают с января 2023 года.
Ранее сообщалось, что бизнес-клиенты "Укрпочты" получат возможность в онлайн режиме подавать заявление на присоединение к договору оферты. Также оператор поможет предпринимателям масштабировать свой бизнес через более чем 180 стран.
В "Укрпочте" рассказали, какие услуги оператор будет предоставлять в случае блэкаута. Прежде всего, компания будет осуществлять выплату пенсий и обеспечение бытовыми товарами.