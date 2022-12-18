Укрпочта ввела 75 % скидки на посылки из Польши: как воспользоваться услугой

Отправить посылку из Польши можно из отделения Poczta Polska. Стоимость услуги будет зависеть от веса посылки, а время доставки составит от 7 до 14 дней.

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Национальный почтовый оператор "Укрпочта" в канун Нового года ввела 75% скидки на доставку посылок из Польши в Украину. Речь идет об ускоренной международной доставке EMS, говорится в публикации на сайте оператора.

Сообщается, что стоимость отправки будет зависеть от веса:

до 1 кг – 317 грн;

1-5 кг – 393 грн;

5-10 кг – 468 грн;

0-20 кг — около 619 грн.

Отправить посылку из Польши можно из отделения государственного оператора почтовой связи Poczta Polska. Всего их по стране насчитывается более 6 тысяч пунктов.

Срок доставки посылок в Украину составляет от 7 до 14 дней.

"В областных центрах доставку посылок осуществляют на адреса отправителей на дом, в других населенных пунктах в ближайшее отделение Укрпочты, расположенных по всей территории страны", — уточнили в "Укрпочте".

Также сообщается, что все посылки проходят упрощенное таможенное оформление согласно почтового законодательства. При этом таможенные платежи оплачивает получатель.

Отмечается, что пересмотр тарифов состоялся в рамках углубления сотрудничества, закрепленное в меморандуме о партнерстве между Почтой Польши и Укрпочтой. Следующим шагом станет снижение тарифов на отправления из Украины в Польшу. Обновленные тарифы на экспорт заработают с января 2023 года.

Ранее сообщалось, что бизнес-клиенты "Укрпочты" получат возможность в онлайн режиме подавать заявление на присоединение к договору оферты. Также оператор поможет предпринимателям масштабировать свой бизнес через более чем 180 стран.

В "Укрпочте" рассказали, какие услуги оператор будет предоставлять в случае блэкаута. Прежде всего, компания будет осуществлять выплату пенсий и обеспечение бытовыми товарами.