"Укрпочта" запустила новую услугу: что теперь доступно клиентам онлайн

"Укрпочта" также поможет предпринимателям масштабировать свой бизнес через более чем 180 стран, 3 тыс. точек по всей стране (20 тыс. населенных пунктов), которые будут работать при любых обстоятельствах.

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Бизнес-клиенты "Укрпочты" получат возможность подавать заявление на присоединение к договору оферты в онлайн режиме. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Бизнес с Укрпочтой теперь проще, чем когда-либо. Присоединившись к нашей оферте, можно даже не вылезать из теплого одеяла и уложиться в 10-12 минут работы, пока есть свет и связь", — сказано в его сообщении.

По его словам, "Укрпочта" также поможет предпринимателям масштабировать свой бизнес через более чем 180 стран, 3 тыс. точек по всей стране (20 тыс. населенных пунктов), которые будут работать при любых обстоятельствах, и более 5 тыс. точек "при относительно позитивных условиях".

Особенная марка от "Укрпочты"

В декабре 2022 года компания выпустит марку, посвященную освобождению Херсона от российской оккупации. Как рассказал Игорь Смелянский, предзаказ на марку доступен с 11 ноября, выпуск марки запустят непосредственно в освобожденном Херсоне.

Главный элемент марки в честь освобождения южного областного центра –– ломтики арбуза. К марке также будет прилагаться конверт с изображением солдата ВСУ, который вкладывает дольку арбуза с Херсоном назад в Украину, и открытка "Херсон –– это Украина".

Забронировать новую марку "Укрпочты" можно на сайте.

Тем временем Нацбанк Украины представил проект концепции е-гривны. В Нацбанке считают, что е-гривна сможет эффективно выполнять обычные функции денег и станет дополнением наличной и безналичной формы гривны. А использовать цифровую гривну смогут все слоя населения, юридические лица, государственные органы, банки и небанковские финансовые учреждения.

Также Фокус рассказывал, что "Ощадбанк" отменил комиссию за снятие наличных денег с карточек других банков. Клиентам разрешили снимать максимум 50 тыс. грн в сутки в банкоматах "Ощабанка"