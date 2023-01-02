"Нова пошта" змінює тарифи: що буде із цінами з 1 січня

Загалом локальні та міжрегіональні тарифи на посилки між відділеннями та поштоматами зростуть на 10, 20 та 40 гривень, залежно від ваги.

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З нового року українці платитимуть дорожче за деякі послуги на "Новій пошті". Через стрибки цін на паливо та інші витрати компанія внесла зміни до тарифів. Про це повідомляє прес-служба поштового оператора.

"Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати своєчасну та якісну доставку під час війни", — пояснили в компанії.

Як змінилися тарифи з 1 січня 2023 року

Доставка документів тепер коштує 55 грн (2022 року клієнти платили за цю послугу 40 грн).

Вартість доставки у відділення та поштомат розраховуються однаково (у 2022 році тариф на доставку до поштоматів становив 45 грн).

Вартість доставки посилки до 2 кг – 70 грн. (було 60 грн.).

[ + – ] Тарифи Нової пошти на доставку посилок [ + – ] Тарифи за кур'єрську доставку Нової пошти

Дорожче також буде замовити доставку товару кур'єром:

посилка вагою до 30 кг — +35 грн до тарифу (було +30 грн);

посилка вагою більше 30 кг – +100 грн за кожні 100 кг (було +90 грн).

Знижки на посилки з Польщі

З нагоди новорічних свят "Укрпошта" запровадила для своїх клієнтів 75% знижку на доставку посилок із Польщі в Україну. Йдеться про прискорену міжнародну доставку EMS.

Вартість відправлення залежатиме від ваги:

до 1 кг – 317 грн.;

1-5 кг – 393 грн.;

5-10 кг – 468 грн.;

0-20 кг — близько 619 грн.

Термін доставки посилок в Україну складає від 7 до 14 днів.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року "Укрпошта" запровадила для бізнес-клієнтів можливість подавати заяву на приєднання до договору оферти в онлайн режимі. Також Фокус писав, які ще зміни чекають на українців у 2023 році.