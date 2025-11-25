"Нова Пошта" підвищує ціни: наскільки та коли зросте вартість доставки
"Нова пошта" вирішила змінити частину тарифів, щоб "підтримувати незмінну швидкість і якість доставки". Оновлення тарифів відбудеться з 1 грудня 2025-го року.
Частина тарифів залишиться без змін або знизиться, але також чимало послуг будуть дорожчими. Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Вартість частини послуг залишається без змін або стає дешевшою:
Вартість доставки посилок до 2 кг:
- по місту — 60 грн;
- по Україні — 80 грн.
Доплата для посилок за доставку у селище чи село:
- Відправка з селища чи села — без доплати;
- Доставка в селище чи село +25 грн.
Крім того, як і раніше, комісія від оголошеної вартості до 500 грн, переадресування в дорозі, повернення документів та посилок, конверт для документів та пакети від 0,5 до 4 кг надалі будуть враховані у вартість доставки.
Підвищення тарифів
У той же час в компанії оголосили про підвищення низки тарифів та введення додаткової оплати:
- Буде запроваджено доплату 10 грн на доставку в поштомат;
- Доплата за доставку чи забір кур'єром посилок і документів становитиме 50 грн;
- Тариф на доставку документів у фірмовому конверті у відділення по місту становитиме — 60 грн, по Україні — 70 грн.
Доставка посилки між відділеннями по місту складатиме:
- до 2 кг — 60 грн (без змін);
- до 10 кг — 100 грн;
- до 30 кг — 160 грн.
Доставка посилки між відділеннями по Україні складатиме:
- до 2 кг — 80 грн (без змін);
- до 10 кг — 120 грн;
- до 30 кг — 180 грн.
Вартість перевезення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями коштуватиме на 1 гривню більше за кожен кілограм ваги:
- по місту — 6 грн/кг;
- по Україні в залежності від зони доставки — 10, 11 та 12 грн/кг.
При цьому, якщо відправлення має габарит понад 120 см, нараховується доплата 150 грн.
Нагадаємо, що востаннє "Нова Пошта" змінювала тарифи на початку 2023-го року. Тоді це рішення пояснювали стрибком цін на паливо та іншими витратами компанії.
При цьому економісти прогнозують, що російські обстріли критичної інфраструктури, зростання тарифів і курсу долара можуть вплинути на цінники низки товарів в Україні взимку. Зокрема, можуть зрости ціни на електроенергію, пальне, обігрівачі і навіть на продукти.
У той же час в Кабміні запевнили, що вартість електроенергії для населення в Україні цієї зими залишиться без змін.