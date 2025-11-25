"Нова Пошта" підвищує ціни: наскільки та коли зросте вартість доставки

"Нова пошта" вирішила змінити частину тарифів, щоб "підтримувати незмінну швидкість і якість доставки". Оновлення тарифів відбудеться з 1 грудня 2025-го року.

Частина тарифів залишиться без змін або знизиться, але також чимало послуг будуть дорожчими. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Вартість частини послуг залишається без змін або стає дешевшою:

Вартість доставки посилок до 2 кг:

по місту — 60 грн;

по Україні — 80 грн.

Доплата для посилок за доставку у селище чи село:

Відправка з селища чи села — без доплати;

Доставка в селище чи село +25 грн.

Крім того, як і раніше, комісія від оголошеної вартості до 500 грн, переадресування в дорозі, повернення документів та посилок, конверт для документів та пакети від 0,5 до 4 кг надалі будуть враховані у вартість доставки.

Підвищення тарифів

У той же час в компанії оголосили про підвищення низки тарифів та введення додаткової оплати:

Буде запроваджено доплату 10 грн на доставку в поштомат;

Доплата за доставку чи забір кур'єром посилок і документів становитиме 50 грн;

Тариф на доставку документів у фірмовому конверті у відділення по місту становитиме — 60 грн, по Україні — 70 грн.

Доставка посилки між відділеннями по місту складатиме:

до 2 кг — 60 грн (без змін);

до 10 кг — 100 грн;

до 30 кг — 160 грн.

Доставка посилки між відділеннями по Україні складатиме:

до 2 кг — 80 грн (без змін);

до 10 кг — 120 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Вартість перевезення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями коштуватиме на 1 гривню більше за кожен кілограм ваги:

по місту — 6 грн/кг;

по Україні в залежності від зони доставки — 10, 11 та 12 грн/кг.

При цьому, якщо відправлення має габарит понад 120 см, нараховується доплата 150 грн.

Нагадаємо, що востаннє "Нова Пошта" змінювала тарифи на початку 2023-го року. Тоді це рішення пояснювали стрибком цін на паливо та іншими витратами компанії.

При цьому економісти прогнозують, що російські обстріли критичної інфраструктури, зростання тарифів і курсу долара можуть вплинути на цінники низки товарів в Україні взимку. Зокрема, можуть зрости ціни на електроенергію, пальне, обігрівачі і навіть на продукти.

У той же час в Кабміні запевнили, що вартість електроенергії для населення в Україні цієї зими залишиться без змін.