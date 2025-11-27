Жінка прийшла з паспортом РФ за "зимовою тисячею": з'явилася реакція "Укрпошти"

27 листопада в дніпровських пабліках з'явилося фото пенсіонерки, яка прийшла в одне з відділень "Укрпошти" в обласному центрі, щоб отримати 1000 гривень за програмою "Зимова підтримка".

Увагу громадськості привернуло те, що обкладинка її паспорта була з гербом РФ і написом "Россия", через що багато користувачів мережі вирішило, що вона може бути проросійською або "чекачкою". Однак гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський роз'яснив ситуацію.

"Ми, звичайно, провели термінове розслідування і доповідаємо: це наша агентка, яка повернулася із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки. Станом на цю мить ситуацію виправлено, і заявку на отримання 1000 гривень оформлено відповідно до Уставу і норм закону", — написав він, побажавши всім спокійного дня і гарного настрою.

Фото: Скриншот

Більше жодних подробиць автор поста публікувати не став.

Зазначимо, що багато користувачів і припускали, що жінка могла для українського паспорта використати скандальну обкладинку або довгий час живе в Україні, але так і не змогла оформити громадянство.

