Из-за "проблем с тренерами": украинская чемпионка София Лыскун сменила гражданство на российское

23-летняя украинская прыгунья и вице-чемпионка мира по прыжкам в воду София Лыскун официально получила российское гражданство и будет выступать за Россию. Она объяснила это решение тем, что долгое время была недовольна работой в своей команде в Украине.

Спортсменка заявила, что подвергалась дискриминации и упрекам от своих украинских коллег из-за контактов с россиянами. Об этом Лыскун рассказала в комментарии для российских СМИ.

Прыгунья вспомнила случай, когда во время одного из собраний ее упрекали за общение со спортсменами из РФ и наставниками. В частности речь шла о том, что девушка поддерживает связь со своим первым тренером, которая переехала в Москву.

"На собрании мне заявили, что никто больше не контактирует с россиянами. Я сидела и не понимала, почему это адресовано именно мне. Считаю, взрослый человек должен вести себя иначе", — отметила Лыскун.

Девушка также рассказала, что в бассейне в Киеве висел плакат со словами, что "спорт вне политики". Лыскун объяснила, что считает, что спортсмены первыми подвергались давлению.

Получение российского гражданства Лыскун такой аргументировала своим недовольством относительно украинских тренеров. Она рассказала росСМИ, что те имели базовое образование по другим видам спорта, из-за чего это якобы плохо влияло на подготовку прыгунов. Также Лыскун заявила о "постоянных трудностях", с которыми якобы сталкивалась во время работы на украинскую команду.

"Я хорошо разбираюсь в прыжках в воду, поэтому никогда не думала, какому государству выступаю", — подчеркнула спортсменка.

Что известно о Софии Лыскун

Лыскун родилась в Луганске, однако с 2014 года жила и тренировалась в Киеве. Она — чемпионка Украины, Европы и призер чемпионата Европы среди юниоров (2017), вице-чемпионка и бронзовый призер III Юношеских Олимпийских игр (2018)

Она также участвовала в двух Олимпиадах: в Токио в 2020 году и в Париже в 2024 году.

В ноябре 2024 года, как сообщало издание Tribuna, Лыскун основала собственный бренд купальников Fenix, которые создавались из итальянских материалов.

