Поддерживают войну и надевают футболки с Путиным: Зеленский ввел санкции против спортсменов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 9 российских спортсменов и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. Перечень был сформирован на основе петиции, которую подготовил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

О введении санкций против спортсменов РФ говорится в Указе президента Украины №123/2026, опубликованном 16 февраля. В Офисе президента Украины пояснили, что решение Совета национальной безопасности и обороны касается россиян, которые поддерживают агрессию против Украины, собирают средства для оккупантов, причастны к похищению украинских детей и незаконно ездят на временно оккупированные украинские территории.

Перечень лиц, против которых введены санкции СНБО:

Евгений Байдусов — российский борец греко-римского стиля, незаконно посещал временно оккупированные территории Украины, в частности Крым;

Имам Ганишов — российский борец вольного стиля, незаконно посещал временно оккупированную украинскую территорию и, вероятно, имел связи с лицами, причастными к военной агрессии РФ против Украины;

Светлана Дашанимаева (Гомбоева) — российская лучница, по данным Министерства молодежи и спорта Украины, получает финансовую компенсацию и институциональную поддержку от российской военной организации ЦСКА;

Аркадий Дворкович — шахматист, российский государственный деятель, с 2018 года президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ), поддерживал российских "нейтральных" спортсменов на зимней Олимпиаде-2026 с советской символикой;

Яна Егорян — российская саблистка, в сентябре 2025 года надевала футболку с Владимиром Путиным, является амбассадором Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое отечество", снималась в пропагандистских видео;

Владислав Ларин — российский тхэквондист, призывал граждан РФ к поддержке и финансированию российских военных, участвующих в войне против Украины;

Ангелина Мельникова — российская гимнастка, участвовала в выборах в Воронежскую городскую думу от российской провластной партии "Единая Россия", публично выражает поддержку войны против Украины;

Мадина Таймазова — российская дзюдоистка, имеет воинское звание прапорщика Вооруженных сил РФ, участвовала в создании пропагандистских материалов и в клубном чемпионате России по дзюдо, приуроченном к 70-летию Путина;

Максим Храмцов — российский тхэквондист, открыто поддерживает политику Путина и войну РФ против Украины, призывал привозить на турниры в РФ детей с временно оккупированных территорий;

Федор Чудинов — российский боксер, незаконно посещал временно оккупированные территории Украины, является амбассадором движения "Здоровое отечество", участвовал в мероприятии по индоктринации детей, незаконно вывезенных с оккупированных территорий в Москву.

Напомним, Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу на зимней Олимпиаде-2026 носить шлем с убитыми РФ спортсменами. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спортсмена за напоминание миру о цене украинской борьбы.

В декабре 2025 года СМИ писали, что 23-летняя украинская чемпионка София Лыскун сменила гражданство на российское, объяснив свое решение якобы "конфликтами с тренерами" и дискриминацией.