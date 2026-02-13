CAS став на бік МОК: суд відхилив позов у справі дискваліфікації Владислава Гераскевича

Міжнародний спортивний суд (CAS) відхилив позов українського спортсмена Владислава Гераскевича до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Про це повідомляє видання "Суспільне Спорт", посилаючись на офіційну заяву CAS. Зокрема, це рішення ухвалили 13 лютого о 17:15 за місцевим часом.

Як зазначив генеральний секретар CAS Меттью Рід, свобода самовираження на Олімпійських іграх дозволена, але не в зоні проведення змагань. Суддя вислухала аргументи обох сторін і ухвалила рішення відповідно до правил МОК.

Також цю інформацію підтвердив і юрист та громадський діяч Євген Пронін, який подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS). У своєму дописі він зазначив, що суд підтримав позицію МОК і підтвердив рішення, за яким спортсмен може бути усунений від Олімпійських ігор навіть без фактичного порушення правил, без технічної чи безпекової загрози та ще до виходу на старт.

"Ця справа була значно ширшою за індивідуальний спір. Вона стосувалася свободи вираження спортсменів, меж дискреції спортивних органів і самого розуміння олімпійських цінностей", — йдеться в публікації.

До цього він писав, що судовий процес тривав майже 2,5 години, і вони з Владиславом Гераскевичем виклали всю юридичну аргументацію.

"Владислав віддав цьому процесу всі ті сили, які мав би віддати на спортивній арені, але цього права його позбавили", — зауважив Євген Пронін.

За даними CAS, Владислав Гераскевич нібито порушив Олімпійську хартію ще за два дні до початку змагань. Хоча за цією логікою його мали б усунути ще на тренуваннях, спортсмену дозволили офіційно стартувати, а дискваліфікували лише перед виходом на доріжку — фактично за намір порушити правила, а не за реальне порушення.

Юрист Євген Пронін зазначив, що прикладів спортсменів з інших країн, які вшановували померлих рідних, багато, і їх не карали, бо вони діяли "по факту", а не оголошували намір заздалегідь.

"Тому вибіркове правосуддя в МОК працює по намірам людей з українським громадянством", — додав громадський діяч.

Медіа реліз CAS Фото: Telegram

Крім того, 13 лютого на своїй сторінці в Х скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що МОК нібито розглядає вручення йому державної нагороди від Президента України Володимира Зеленського як політичний чинник у його намірі одягти "Шолом Пам’яті".

Водночас він порівняв ситуацію з Кірсті Ковентрі, запитуючи, чи дискваліфікували б її за політичне звернення на Олімпіаді, якщо її за це нагородив диктатор Мугабе.

Публікація Владислава Гераскевича на сторінці в Х Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 12 лютого Євген Пронін подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі українського спортсмена Владислава Гераскевича. Як відомо, суд мав відбутися 13 лютого о 10:00 в Мілані.

МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича: що про це відомо

12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича було дискваліфіковано Міжнародним олімпійським комітетом під час зимових Олімпійських ігор у Мілані. Причиною став шолом спортсмена з портретами загиблих українських атлетів. У МОК заявили, що це суперечить правилам Олімпійської хартії, які забороняють будь-які політичні заяви безпосередньо в зоні змагань або на подіумі.

Сам Гераскевич назвав рішення необґрунтованим і наголосив, що не порушував жодних правил. Він підкреслив, що вшанування пам’яті загиблих спортсменів не має політичного характеру. Крім того, атлет зазначив, що під час спілкування з керівництвом олімпійського руху відчув сумніви щодо реальної підтримки України міжнародними спортивними організаціями.

На ситуацію відреагував і президент України Володимир Зеленський та публічно ставши на захист спортсмена. Глава держави підкреслив, що вшанування загиблих не може розцінюватися як порушення принципів олімпізму, справедливості та миру. Того ж дня він відзначив Гераскевича державною нагородою — орденом за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм.