"Справа стартувала": Україна подала апеляцію щодо дискваліфікації Гераскевича

Юрист та громадський діяч Євген Пронін подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі українського спортсмена Владислава Гераскевича, який був дискваліфікований МОК через шолом із фотографіями спорсменів, які загинули внаслідок російської агресії.

Як написав на своїй сторінці в Telegram Євген Пронін, він оформив апеляцію за спеціальною процедурою швидкого розгляду рішень, яке дозволяє отримати вердикт протягом 24 годин. Станом на вечір 12 лютого суд вже прийняв усі документи, призначив арбітра, і справа офіційно стартувала. Також Пронін підкреслив, що вперше в житті подав апеляцію так швидко — на збір і оформлення всіх додатків знадобилося лише півтори години.

Раніше він писав, що подав апеляцію через відчуття правової, спортивної та історичної несправедливості. За його словами, заява була узгоджена з Владиславом і передана у його інтересах за спеціальною процедурою CAS під час Олімпійських ігор, яка передбачає швидкий розгляд і можливість отримати рішення протягом доби.

"Розраховуємо на оперативний розгляд справи та сподіваємося на законне, справедливе й обґрунтоване рішення. Владислав заслуговує на шанс отримати можливість взяти участь у цій Олімпіаді", — написав юрист.

Також на своїй стоірнці у Telegram близько 21:00 він написав, що суд відбудеться 13 лютого о 10 ранку в Мілані.

"Сподіваюсь, що буде світло та нормальний інтернет. Зроблю все від себе залежне", — йдетсья в його дописі.

МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича: що про це відомо

Нагадаємо, що 12 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич був усунутий від участі в Олімпійських іграх у Мілані через шолом, на якому були зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок російської агресії. У МОК пояснил дискваліфікацію тим, що такий жест розцінюється як політичне висловлювання, яке заборонене Правилом 50.2 Олімпійської хартії.

Сам же спортсмен вважає свою дискваліфікацію із зимової Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті" невиправданою. Крім того, він переконаний, що він не порушував жодних правил та мав право виступати на зимових Олімпійських іграх 2026 року на рівні з іншими спортсменами у своєму шоломі.

Ба більше, на дискваліфікацію атлета відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, олімпійський рух повинен допомагати зупиняти війни, "а не підігравати агресору". Згодом, він навіть надам Гераскевичу орден "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм".