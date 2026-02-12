"Дело стартовало": Украина подала апелляцию по дисквалификации Гераскевича

Юрист и общественный деятель Евгений Пронин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу украинского спортсмена Владислава Гераскевича, который был дисквалифицирован МОК из-за шлема с фотографиями спортсменов, погибших в результате российской агрессии.

Как написал на своей странице в Telegram Евгений Пронин, он оформил апелляцию по специальной процедуре быстрого рассмотрения решений, которое позволяет получить вердикт в течение 24 часов. По состоянию на вечер 12 февраля суд уже принял все документы, назначил арбитра, и дело официально стартовало. Также Пронин подчеркнул, что впервые в жизни подал апелляцию так быстро — на сбор и оформление всех приложений понадобилось всего полтора часа.

Ранее он писал, что подал апелляцию из-за ощущения правовой, спортивной и исторической несправедливости. По его словам, заявление было согласовано с Владиславом и передано в его интересах по специальной процедуре CAS во время Олимпийских игр, которая предусматривает быстрое рассмотрение и возможность получить решение в течение суток.

"Рассчитываем на оперативное рассмотрение дела и надеемся на законное, справедливое и обоснованное решение. Владислав заслуживает шанс получить возможность принять участие в этой Олимпиаде", — написал юрист.

Также на своей стоирнци в Telegram около 21:00 он написал, что суд состоится 13 февраля в 10 утра в Милане.

"Надеюсь, что будет свет и нормальный интернет. Сделаю все от себя зависящее", — говорится в его заметке.

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича: что об этом известно

Напомним, что 12 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич был отстранен от участия в Олимпийских играх в Милане из-за шлема, на котором были изображены украинские спортсмены, погибшие в результате российской агрессии. В МОК объяснили дисквалификацию тем, что такой жест расценивается как политическое высказывание, которое запрещено Правилом 50.2 Олимпийской хартии.

Сам же спортсмен считает свою дисквалификацию с зимней Олимпиады-2026 из-за "шлема памяти" неоправданной. Кроме того, он убежден, что он не нарушал никаких правил и имел право выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года наравне с другими спортсменами в своем шлеме.

Более того, на дисквалификацию атлета отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, олимпийское движение должно помогать останавливать войны, "а не подыгрывать агрессору". Впоследствии, он даже предоставил Гераскевичу орден "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм".