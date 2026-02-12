Дисквалификация Гераскевича из-за "шлема памяти": Зеленский раскритиковал решение МОК

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в Зимних Олимпийских играх из-за его "шлема памяти" с портретами спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России. Решение Международного олимпийского комитета вызвало острую реакцию украинского общества.

27-летнего украинского спортсмена не пустили на соревнования и лишили его аккредитации за несколько минут до начала соревнований на спускной площадке. О позиции относительно дисквалификации Гераскевича высказался Президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале в четверг, 12 февраля.

Глава государства подчеркнул, что олимпийское движение должно помогать останавливать войны, "а не подыгрывать агрессору". Он подчеркнул, что чествование спортсменов, которые стали жертвами войны, МОК не может считать нарушением принципов олимпизма, справедливости и мира.

"Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это об уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила", — отметил Зеленский.

Украинский президент обратил внимание на то, что Кремль постоянно нарушает олимпийские принципы, используя время проведения Олимпиады для войны. Москва не прекратила огонь и во время проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. По словам главы государства, во время полномасштабной войны 660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией. Зеленский также указал на двойные стандарты в отношении участия российских атлетов.

"13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде. Это на Олимпийских играх они под "нейтральными" флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации", — добавил он.

Напомним, что Владислав Гераскевич был дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом. Причиной стало использование шлема с изображением украинских спортсменов, погибших в результате военной агрессии России. Украинскому скелетонисту сообщили о дисквалификации после встречи с президентом МОК Кирсти Ковентри.

Ранее мы также информировали, что Гераскевич назвал свое отстранение от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за "шлема памяти" безосновательным. Его отец и тренер сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич заявил, что разговор Кирсти Ковентри с его сыном больше напоминал "торговлю".