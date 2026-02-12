Дискваліфікація Гераскевича через "шолом пам'яті": Зеленський розкритикував рішення МОК

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Зимових Олімпійських іграх через його "шолом пам'яті" з портретами спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Рішення Міжнародного олімпійського комітету викликало гостру реакцію українського суспільства.

27-річного українського спортсмена не пустили на змагання та позбавили його акредитації за кілька хвилин до початку змагань на спускному майданчику. Про позицію щодо дискваліфікації Гераскевича висловився Президент України Володимир Зеленський в офіційному Telegram-каналі у четвер, 12 лютого.

Глава держави наголосив, що олімпійський рух повинен допомагати зупиняти війни, "а не підігравати агресору". Він підкреслив, що вшанування спортсменів, які стали жертвами війни, МОК не може вважати порушенням принципів олімпізму, справедливості та миру.

"Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила", – зазначив Зеленський.

Український президент звернув увагу на те, що Кремль постійно порушує олімпійські принципи, використовуючи час проведення Олімпіади для війни. Москва не припинила вогонь і під час проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. За словами глави держави, під час повномасштабної війни 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією. Зеленський також вказав на подвійні стандарти щодо участі російських атлетів.

"13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під "нейтральними" прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію" , – додав він.

Нагадаємо, що Владислав Гераскевич був дискваліфікований Міжнародним олімпійським комітетом. Причиною стало використання шолома із зображенням українських спортсменів, що загинули внаслідок військової агресії Росії. Українського скелетоніста повідомили про дискваліфікацію після зустрічі з президентом МОК Кірсті Ковентрі.

Раніше ми також інформували, що Гераскевич назвав своє відсторонення від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через "шолом пам’яті" безпідставним. Його батько та тренер збірної України зі скелетону Михайло Гераскевич заявив, що розмова Кірсті Ковентрі із його сином більше нагадувала "торгівлю".