CAS стал на сторону МОК: суд отклонил иск по делу дисквалификации Владислава Гераскевича

Международный спортивный суд (CAS) отклонил иск украинского спортсмена Владислава Гераскевича к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Об этом сообщает издание "Суспільне Спорт", ссылаясь на официальное заявление CAS. В частности, это решение приняли 13 февраля в 17:15 по местному времени.

Как отметил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид, свобода самовыражения на Олимпийских играх разрешена, но не в зоне проведения соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение в соответствии с правилами МОК.

Также эту информацию подтвердил и юрист и общественный деятель Евгений Пронин, который подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В своей заметке он отметил, что суд поддержал позицию МОК и подтвердил решение, по которому спортсмен может быть отстранен от Олимпийских игр даже без фактического нарушения правил, без технической или угрозы безопасности и еще до выхода на старт.

"Это дело было значительно шире индивидуального спора. Оно касалось свободы выражения спортсменов, границ дискреции спортивных органов и самого понимания олимпийских ценностей", — говорится в публикации.

До этого он писал, что судебный процесс длился почти 2,5 часа, и они с Владиславом Гераскевичем изложили всю юридическую аргументацию.

"Владислав отдал этому процессу все те силы, которые должен был бы отдать на спортивной арене, но этого права его лишили", — отметил Евгений Пронин.

По данным CAS, Владислав Гераскевич якобы нарушил Олимпийскую хартию еще за два дня до начала соревнований. Хотя по этой логике его должны были бы отстранить еще на тренировках, спортсмену разрешили официально стартовать, а дисквалифицировали только перед выходом на дорожку — фактически за намерение нарушить правила, а не за реальное нарушение.

Юрист Евгений Пронин отметил, что примеров спортсменов из других стран, которые чествовали умерших родных, много, и их не наказывали, потому что они действовали "по факту", а не объявляли намерение заранее.

"Поэтому выборочное правосудие в МОК работает по намерениям людей с украинским гражданством", — добавил общественный деятель.

Медиа релиз CAS Фото: Telegram

Кроме того, 13 февраля на своей странице в Х скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что МОК якобы рассматривает вручение ему государственной награды от Президента Украины Владимира Зеленского как политический фактор в его намерении надеть "Шлем Памяти".

В то же время он сравнил ситуацию с Кирсти Ковентри, спрашивая, дисквалифицировали бы ее за политическое обращение на Олимпиаде, если ее за это наградил диктатор Мугабе.

Публикация Владислава Гераскевича на странице в Х Фото: Скриншот

Напомним, что 12 февраля Евгений Пронин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу украинского спортсмена Владислава Гераскевича. Как известно, суд должен был состояться 13 февраля в 10:00 в Милане.

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича: что об этом известно

12 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом во время зимних Олимпийских игр в Милане. Причиной стал шлем спортсмена с портретами погибших украинских атлетов. В МОК заявили, что это противоречит правилам Олимпийской хартии, которые запрещают любые политические заявления непосредственно в зоне соревнований или на подиуме.

Сам Гераскевич назвал решение необоснованным и подчеркнул, что не нарушал никаких правил. Он подчеркнул, что чествование памяти погибших спортсменов не имеет политического характера. Кроме того, атлет отметил, что во время общения с руководством олимпийского движения почувствовал сомнения относительно реальной поддержки Украины международными спортивными организациями.

На ситуацию отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский и публично встав на защиту спортсмена. Глава государства подчеркнул, что чествование погибших не может расцениваться как нарушение принципов олимпизма, справедливости и мира. В тот же день он отметил Гераскевича государственной наградой — орденом за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм.