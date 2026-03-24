17-летний украинский теннисист отказался от гражданства: что известно

Успешный 17-летний теннисист из Украины Никита Белозерцев сменил гражданство на узбекское.

Обновленная информация появилась в его профиле теннисиста на официальном сайте ITF.

Также это сообщают в BTU. СМИ подтвердили, что спортсмен больше не будет представлять нашу страну.

"Официально: 17-летний Никита Белозерцев больше не будет представлять Украину. С сегодняшнего дня он будет играть под флагом Узбекистана",- говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что сейчас парень занимает 13 место в мировом рейтинге юниоров. А в прошлом году он получил свой первый профессиональный титул на турнире серии ITF М15 в сербской Куршумлийской Бане.

В прошлом году во время Уимблдона Никита Белозерцев попал в скандал, когда отказался отвечать на вопросы, звучавшие на украинском языке. После выступления, журналисты из Украины, которые были аккредитованы на турнире от изданий "Чемпион" и "Большой теннис Украины" пригласили парня на интервью. Но Белозерцев, который пришел на встречу вместе со своим тренером Стефаном Пантовым из Болгарии, который сказал работникам СМИ, что его подопечный будет отвечать только на английском или русском языке. Сам теннисист никак не прокомментировал эту ситуацию, тогда журналисты отменили это интервью.

Именно тогда впервые появились слухи, что он может сменить гражданство. Тогда сообщали, что теннисист может начать выступать под флагом Болгарии. Но, вероятно, Узбекистан предложил ему более привлекательные условия.

Напомним, что в марте 2026 года тренер сборной Украины выехал и начал работать в Беларуси. Речь идет о наставнике Игоря Радивилова Вячеславе Лаврухине. Как рассказала вице-президент Федерации гимнастики Стелла Захарова, старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин сейчас работает в Беларуси.

Также Фокус писал, что серебряный призер Олимпийских Игр 2024 года в Париже, украинский гимнаст Илья Ковтун в начале 2015 года подал документы для смены гражданства на хорватское. Вместе с Ковтуном должна была получить хорватский паспорт и его тренер Ирина Горбачева.