Наказать невозможно: тренер сборной Украины уехал и начал работать в Беларуси

Наставник Игоря Радивилова Вячеслав Лаврухин уехал в Беларусь. Впрочем, в отличие от спортсменов, никакого наказания для тренеров за подобные поступки не предусмотрено.

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин сейчас работает в Беларуси. Об этом изданию "Чемпион" рассказала вице-президент Федерации гимнастики Стелла Захарова.

По ее словам, после нового года мужчина просто перестал выходить на связь, игнорируя все сообщения и звонки. Позже выяснилось, что он уже находится на территории Беларуси.

Стелла Захарова осуждает решение тренера работать в Беларуси.

"Такого вообще не должно быть, ему должна быть закрыта дорога в Украину пожизненно. Это гнусный поступок", — считает она, добавив, что мужчина не предварительно никого не информировал о своем решении.

Он просто исчез, никому не отвечая на звонки и сообщения, и вдруг возник в Беларуси, рассказала вице-президент.

Заслуженный тренер Украины, которому уже 62 года, мог вполне законно пересечь границу, отметила вице-президент УФГ, раскритиковав низкие зарплаты, которые получают спортивные наставники. По ее словам, Минмолодежи и спорта платит инструкторам 20 тысяч гривен, из-за чего страна теряет тренерский потенциал. При этом, отметила Стелла Захарова, украинскому тренеру предложили в Беларуси 5 тысяч евро.

Что грозит тренеру

Если спортсмен меняет спортивное гражданство, то федерация может не дать ему открепление. В таком случае атлету придется забыть о соревнованиях на целый год. Впрочем, как-то наказать Лаврухина за его поступок невозможно, поскольку у УФГ нет средств воздействия на тренерский состав.

Тренер Вячеслав Лаврухин и гимнаст Игорь Радивилов Фото: соцсети

Бывший гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр 2012, многократный призер чемпионатов Европы и мира, а ныне тренер Игорь Радивилов, которого более 20 лет тренировал Лаврухин, был шокирован поступком своего наставника.

"Это его решение. Для меня это было неожиданным", — сказал Радивилов.

Напомним, серебряный призер Олимпийских Игр 2024 года в Париже, украинский гимнаст Илья Ковтун в начале 2015 года подал документы для смены гражданства на хорватское. Вместе с Ковтуном должна была получить хорватский паспорт и его тренер Ирина Горбачева.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт был расстроен решением спортсмена и считает его неприемлемым. Он отметил, что многие спортсмены тренируются и живут за границей, однако при этом не собираются менять гражданство.