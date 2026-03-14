Покарати неможливо: тренер збірної України виїхав і почав працювати у Білорусі

Наставник Ігоря Радівілова В'ячеслав Лаврухін виїхав до Білорусі. Утім, на відміну від спортсменів, жодного покарання для тренерів за подібні вчинки не передбачено.

Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін нині працює в Білорусі. Про це виданню "Чемпіон" розповіла віцепрезидентка Федерації гімнастики Стелла Захарова.

За її словами, після нового року чоловік просто перестав виходити на зв'язок, ігноруючи усі повідомлення та дзвінки. Пізніше з'ясувалося, що він уже перебуває на території Білорусі.

Стелла Захарова засуджує рішенні тренера працювати у Білорусі.

"Такого взагалі не має бути, йому має бути закрита дорога в Україну пожиттєво. Це мерзенний вчинок", — вважає вона, додавши, що чоловік не попередньо нікого не інформував про своє рішення.

Відео дня

Він просто зник, нікому не відповідаючи на дзвінки та повідомлення, й раптом виник у Білорусі, розповіла віцепрезидентка.

Заслужений тренер України, якому вже 62 роки, міг цілком законно перетнути кордон, зазначила віцепрезидентка УФГ, розкритикувавши низькі зарплати, які отримують спортивні наставники. За її словами, Мінмолоді та спорту платить інструкторам 20 тисяч гривень, через що країна втрачає тренерський потенціал. При цьому, зазначила Стелла Захарова, українському тренеру запропонували у Білорусі 5 тисяч євро.

Що загрожує тренеру

Якщо спортсмен змінює спортивне громадянство, то федерація може не дати йому відкріплення. В такому випадку атлету доведеться забути про змагання на цілий рік. Утім, якось покарати Лаврухіна за його вчинок неможливо, оскільки УФГ немає засобів впливу на тренерський склад.

Тренер В'ячеслав Лаврухін та гімнаст Ігор Радівілов Фото: соцмережi

Колишній гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор 2012, багаторазовим призером чемпіонатів Європи та світу, а нині тренер Ігор Радівілов, якого понад 20 років тренував Лаврухін, був шокований вчинком свого наставника.

"Це його рішення. Для мене це було несподіваним", – сказав Радівілов.

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських Ігор 2024 року в Парижі, український гімнаст Ілля Ковтун на початку 2015 року подав документи для зміни громадянства на хорватське. Разом із Ковтуном мала отримати хорватський паспорт і його тренерка Ірина Горбачова.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт був засмучений рішенням спортсмена і вважає його неприйнятним. Він зазначив, що багато спортсменів тренуються і живуть за кордоном, однак при цьому не збираються змінювати громадянство.