"Не хочете бути українцями": на зміну громадянства Ковтуна відреагували колеги та НОК

За словами Вадима Гутцайта, зміна громадянства — це "нехороший вчинок" для спортсмена, особливо під час війни.

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Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт прокоментував рішення срібного призера Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці Іллі Ковтуна та його тренерки Ірини Горбачової отримати громадянство Хорватії. Своєю думкою з цього приводу він поділився в коментарі Tribuna.com

Голова НОК України визнав, що засмучений рішенням спортсмена і вважає його неприйнятним. Він зазначив, що багато спортсменів тренуються і живуть за кордоном, однак при цьому не збираються змінювати громадянство.

Гутцайт наголосив, що наразі точно невідомо, чи є повідомлення про зміну громадянства Ковтуна правдивими. За його словами, якщо чутки справді є правдою, то це "нехороший вчинок", особливо під час війни.

"Я не хочу говорити нічого грубого, що я відчуваю в собі, що в такий час потрібна тільки підтримка України, а не тікати з України", — сказав президент НОК.

Голова НОК також заявив, що у Федерації спортивної гімнастики є деякі проблеми, однак це не привід змінювати громадянство. За його словами, потрібно "говорити один одному правду і вирішувати це питання".

"Ви хочете бути українцями чи ні? Якщо ви хочете змінити громадянство, то ви не хочете бути українцями. І це для мене головний меседж під час повномасштабної війни", — підсумував Гутцайт.

Беленюк про зміну громадянства Ковтуна

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк у коментарі виданню сказав, що вважає зміну громадянства стратегічно неправильним кроком. За його словами, в Іллі Ковтуна були всі умови для підготовки до змагань. Після початку повномасштабної війни він постійно перебував за кордоном, а після здобуття срібла на Олімпіаді 2024 року отримав від України всі належні виплати.

"Мені здається, що він вчинив не дуже далекоглядно. Я вірю в майбутнє України і що спорт тут буде процвітати і розвиватися. Навіть у сьогоднішніх умовах, Україна виплачує всі призові та фінансує національні збірні", — сказав спортсмен.

Беленюк зазначив, що Ковтун ще молодий спортсмен, який міг принести багато нагород Україні, тому для країни це втрата. На його думку, Україна має вимагати компенсацію від Хорватії за втрату такого спортсмена.

Харлан про зміну громадянства Ковтуна

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан сказала журналістам, що не може коментувати рішення Іллі Ковтуна, оскільки не знає, які були умови і що цьому передувало.

"Це все-таки тема до гімнастів. Моя позиція з цього приводу — це рішення спортсмена", — сказала Харлан.

Нагадаємо, 5 серпня Україна здобула сьому медаль на Олімпійських іграх завдяки досягненню гімнаста Іллі Ковтуна. Ковтун вийшов у фінал змагань із вправ на брусах і посів другу сходинку п'єдесталу.