"Не хотите быть украинцами": на смену гражданства Ковтуна отреагировали коллеги и НОК

По словам Вадима Гутцайта, смена гражданства — это "нехороший поступок" для спортсмена, особенно во время войны.

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Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт прокомментировал решение серебряного призера Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой получить гражданство Хорватии. Своим мнением по этому поводу он поделился в комментарии Tribuna.com

Глава НОК Украины признал, что расстроен решением спортсмена и считает его неприемлемым. Он отметил, что многие спортсмены тренируются и живут за границей, однако при этом не собираются менять гражданство.

Гутцайт подчеркнул, что пока точно неизвестно, являются ли сообщения о смене гражданства Ковтуна правдивыми. По его словам, если слухи действительно являются правдой, то это "нехороший поступок", особенно во время войны.

"Я не хочу говорить ничего грубого, что я чувствую в себе, что в такое время нужна только поддержка Украины, а не бежать из Украины", — сказал президент НОК.

Глава НОК также заявил, что в Федерации спортивной гимнастики есть некоторые проблемы, однако это не повод менять гражданство. По его словам, нужно "говорить друг другу правду и решать этот вопрос".

"Вы хотите быть украинцами или нет? Если вы хотите сменить гражданство, то вы не хотите быть украинцами. И это для меня главный месседж во время полномасштабной войны", – заключил Гутцайт.

Беленюк о смене гражданства Ковтуна

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в комментарии изданию сказал, что считает смену гражданства стратегически неверным шагом. По его словам, у Ильи Ковтуна были все условия для подготовки к соревнованиям. После начала полномасштабной войны он постоянно находился за границей, а после получения серебра на Олимпиаде 2024 получил от Украины все положенные выплаты.

"Мне кажется, что он поступил не очень дальновидно. Я верю в будущее Украины и что спорт здесь будет преуспевать и развиваться. Даже в сегодняшних условиях, Украина выплачивает все призовые и финансирует национальные сборные", — сказал спортсмен.

Беленюк отметил, что Ковтун еще молодой спортсмен, который мог принести много наград Украине, поэтому для страны это потеря. По его мнению, Украина должна требовать компенсацию от Хорватии за потерю такого спортсмена.

Харлан о смене гражданства Ковтуна

Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан сказала журналистам, что не может комментировать решение Ильи Ковтуна, так как не знает, какие были условия и что этому предшествовало.

"Это все-таки тема к гимнастам. Моя позиция по этому поводу — это решение спортсмена", — сказала Харлан.

Напомним, 5 августа Украина получила седьмую медаль на Олимпийских играх благодаря достижению гимнаста Ильи Ковтуна. Ковтун вышел в финал соревнований по упражнениям на брусьях и занял вторую ступеньку пьедестала.