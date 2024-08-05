"Серебро" за упражнения на брусьях: гимнаст Илья Ковтун получил седьмую медаль для Украины (фото)

Китайский спортсмен выполнил упражнения на брусьях более низкой сложности, чем украинец Илья Ковтун, рассказали журналисты. Впрочем, судьи отдали победу Китаю, высоко оценив качество исполнения.

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5 августа Украина получила седьмую медаль на Олимпийских играх благодаря достижению гимнаста Ильи Ковтуна. Ковтун вышел в финал соревнований по упражнениям на брусьях и занял вторую ступеньку пьедестала. Первую ступеньку и золото завоевал гимнаст из Китая. О результате украинца рассказали на портале "Суспільне Спорт".

Журналисты сообщили, что в финал упражнений на брусьях вышли, среди прочих, два украинца — Игорь Ковтун и Олег Верняев. В итоге Ковтун получил "серебро", получив от судей 15,500 баллов, Верняев — на восьмом месте (13,300 баллов).

Олимпиада-2024 — упражнения на брусьях

Итоги соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях:

"золото" — Цзоу Цзиньюань из Китая (16,200 баллов);

"серебро" — Илья Ковтун (15,500);

"бронза" — Шинносуке Ока из Японии (15,300).

Журналисты рассказали о ходе событий на соревнованиях, которые принесли награду украинцу. Как выяснилось, оценка Ковтуна состояла из двух частей: он поднял сложность до 7 баллов и выполнил упражнения на 8,5 баллов. При этом китаец имел меньшую сложность — 6,9 балла, однако выполнение, по мнению судей, было более искусным — 9,3 балла.

В общем медальном зачете Украина уже имеет семь наград и занимает 17 место, указано на портале Олимпиады-2024. Достижения украинских спортсменов — две "золотых", две "серебряные", три "бронзовые" медали.

Отметим, Илья Ковтун — 20-летний украинский спортсмен, который успел получить "бронзу" на чемпионата мира и Европы в многоборье и шесть раз становился победителем чемпионата Европы среди юниоров. Фокус ранее рассказывал о спортсмене: в мае 2022 года он отказался участвовать в соревнованиях в Италии, поскольку в них участвовали граждане РФ. Тогда же произошел конфликт с участием украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Украинка, победив в поединке россиянку, едва не была дисквалифицирована, потому что отказалась пожать руку сопернице.

Напоминаем, 4 августа украинец Михаил Кохан получил "серебро" в метании молота. В тот же день у Украины появилось "золото" благодаря Ярославе Магучих, которая взяла победную высоту 2 метра. Между тем днем ранее украинская сборная по фехтованию получила первое "золото", а Ольга Харлан — "бронзу".