Олимпиада-2024: украинец Михаил Кохан получил бронзу за метание молота

Для 23-летнего атлета это дебютная олимпийская награда.

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В Париже состоялся финал Олимпиады-2024 в метании молота. Украинец Михаил Кохан получил бронзовую медаль. Об этом сообщает "Суспільне".

Михаил Кохан метнул молот с результатом 79,39 м. Для 23-летнего атлета это первая олимпийская награда.

В квалификации Кохан в своей второй попытке показал результат 77,42 метра, выполнив необходимый норматив для прохождения в финал.

Олимпиада в Париже является второй в карьере Кохана. На Олимпиаде в Токио в 2020 году он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.

Напомним, Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, выступающих в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

4 августа медали также получили две украинские спортсменки в прыжках в высоту: Ярослава Магучих получила золотую медаль, а Ирина Геращенко стала бронзовым призером.

Для 22-летней Магучих это вторая в карьере Олимпиада. На Олимпиаде в Токио она получила "бронзу", показав в финале результат в 2,00 метра.

29-летняя Геращенко в третий раз соревновалась в олимпийском финале и получила свою первую награду. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году она стала десятой, на Олимпиаде в Токио в 2020 — четвертой.