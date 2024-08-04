Олімпіада-2024: українець Михайло Кохан здобув бронзу за метання молота

Для 23-річного атлета це дебютна олімпійська нагорода.

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У Парижі відбувся фінал Олімпіади-2024 у метанні молота. Українець Михайло Кохан здобув бронзову медаль. Про це повідомляє "Суспільне".

Михайло Кохан метнув молот з результатом 79,39 м. Для 23-річного атлета це перша олімпійська нагорода.

У кваліфікації Кохан у своїй другій спробі показав результат 77,42 метра, виконавши необхідний норматив для проходження до фіналу.

Олімпіада в Парижі є другою в кар'єрі Кохана. На Олімпіаді в Токіо в 2020 році він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.

Нагадаємо, Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

4 серпня медалі також здобули дві українські спортсменки у стрибках в висоту: Ярослава Магучіх здобула золоту медаль, а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

Для 22-річної Магучіх це друга в кар'єрі Олімпіада. На Олімпіаді у Токіо вона здобула "бронзу", показавши у фіналі результат у 2,00 метра.

29-річна Геращенко втретє змагалася в олімпійському фіналі та здобула свою першу нагороду. На Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро в 2016 році вона стала десятою, на Олімпіаді у Токіо в 2020 – четвертою.