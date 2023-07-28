"Удивительная выдержка": украинцы отреагировали на ситуацию с Харлан на ЧМ по фехтованию (фото)
В сообщениях в поддержку Ольги Харлан украинцы гордятся фехтовальщицей и высмеивают россиян, которые ведут себя, как обиженные дети.
Украинские граждане отреагировали потоком отзывов и мемов на событие, которое произошло на Чемпионате мира по фехтованию. Реакции рядовых граждан и лидеров общественного мнения — в поддержку фехтовальщицы Ольги Харлан, которую дисквалифицировали за то, что она не пожала руки россиянке Анне Смирновой. Фокус собрал самые интересные сообщения о ситуации со спортсменкой.
После дисквалификации Ольга сначала была поражена: это ее "убило" и она "кричала от боли". Однако потом получила поддержку от украинцев и защитников из ВСУ и ожила.
Украинская теннисистка Элина Свитолина также поняла поведение Ольги: "Это верное решение для наших людей", — заявила она.
В сети отыскали фото соперницы, которая обиделась из-за поступка Харлан. На фотографиях Анна Смирнова улыбается и обнимается с парнем в военной форме. Фотографии наглядно объясняют, что Харлан не ошиблись, не подав ей руки.
Представитель Офиса президента Михаил Подоляк также опубликовал фотографию россиянки: отметил, что она открыто поддерживает армию РФ. Чиновник поинтересовался у спортивных функционеров, действительно ли "российские деньги кровью не пахнут".
Украинская писательница Тамара Гориха-Зерня объяснила, что Харлан на самом деле проявила невиданную выдержку: имела в руках острый предмет и не пырнула им представительницу РФ. Она заверила, что с ней сейчас гнев украинцев, которые скоро отплатят врагу.
Журналистка Татьяна Николаенко отметила, что хочет сегодняшний день запомнить благодаря поступку Ольги. Она убеждена, что лучше жить, "выставив оружие вперед".
В сети появились мемы, в которых украинцы оценивали поступок Ольги Харлан. В мемах фехтовальщица пронзает российского двуглавого орла, между тем как ее соперница бездействует и сидит на спортивной площадке.
Напоминаем, утром 27 июля стало известно о дисквалификации Ольга Харлан — она не пожала руку сопернице-россиянке и за это ее отстранили от соревнований.
Международный олимпийский комитет Украины отреагировал на событие: его представители отметили, что "полностью солидарны" с украинской фехтовальщицей. Кроме того, Федерация фехтования Украины будет опротестовывать решение в отношении Ольги: представители федерации отметили, что судья не показывал "черную карточку", а наказание появилась после "подковерных игр".