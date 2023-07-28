"Удивительная выдержка": украинцы отреагировали на ситуацию с Харлан на ЧМ по фехтованию (фото)

В сообщениях в поддержку Ольги Харлан украинцы гордятся фехтовальщицей и высмеивают россиян, которые ведут себя, как обиженные дети.

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Украинские граждане отреагировали потоком отзывов и мемов на событие, которое произошло на Чемпионате мира по фехтованию. Реакции рядовых граждан и лидеров общественного мнения — в поддержку фехтовальщицы Ольги Харлан, которую дисквалифицировали за то, что она не пожала руки россиянке Анне Смирновой. Фокус собрал самые интересные сообщения о ситуации со спортсменкой.

После дисквалификации Ольга сначала была поражена: это ее "убило" и она "кричала от боли". Однако потом получила поддержку от украинцев и защитников из ВСУ и ожила.

Харлан — о событиях на ЧМ по фехтованию

Украинская теннисистка Элина Свитолина также поняла поведение Ольги: "Это верное решение для наших людей", — заявила она.

Свитолина — о Харлан

В сети отыскали фото соперницы, которая обиделась из-за поступка Харлан. На фотографиях Анна Смирнова улыбается и обнимается с парнем в военной форме. Фотографии наглядно объясняют, что Харлан не ошиблись, не подав ей руки.

Представитель Офиса президента Михаил Подоляк также опубликовал фотографию россиянки: отметил, что она открыто поддерживает армию РФ. Чиновник поинтересовался у спортивных функционеров, действительно ли "российские деньги кровью не пахнут".

Подоляк — о ситуации с Харлан

Украинская писательница Тамара Гориха-Зерня объяснила, что Харлан на самом деле проявила невиданную выдержку: имела в руках острый предмет и не пырнула им представительницу РФ. Она заверила, что с ней сейчас гнев украинцев, которые скоро отплатят врагу.

Ореха-Зерна — о Харлан

Журналистка Татьяна Николаенко отметила, что хочет сегодняшний день запомнить благодаря поступку Ольги. Она убеждена, что лучше жить, "выставив оружие вперед".

Николаенко — о Харлан

В сети появились мемы, в которых украинцы оценивали поступок Ольги Харлан. В мемах фехтовальщица пронзает российского двуглавого орла, между тем как ее соперница бездействует и сидит на спортивной площадке.

Харлан и двуглавый орел Харлан — на фоне флага Украины Харлан — и двуглавая курица Анна Смирнова и российская оппозиция Анна Смирнова и Игорь Гиркин Предложение россиянке Смирновой подумать Реакция на поступок Харлан и других спортсменов из Украины

Напоминаем, утром 27 июля стало известно о дисквалификации Ольга Харлан — она не пожала руку сопернице-россиянке и за это ее отстранили от соревнований.

Международный олимпийский комитет Украины отреагировал на событие: его представители отметили, что "полностью солидарны" с украинской фехтовальщицей. Кроме того, Федерация фехтования Украины будет опротестовывать решение в отношении Ольги: представители федерации отметили, что судья не показывал "черную карточку", а наказание появилась после "подковерных игр".