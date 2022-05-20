Украинский гимнаст отказался выступать на турнире в Италии из-за россиянинан

Илья Ковтун считает некорректным допуск к соревнованиям российских спортсменов после того, как эта страна напала на Украину.

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18-летний украинский гимнаст Илья Ковтун отказался соревноваться в финале клубного чемпионата Италии, сообщает "Суспільне.Спорт".

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Турнир состоится 21-22 мая в Неаполе, но украинец принял самостоятельное решение не участвовать в соревнованиях. Причиной такого решения украинского спортсмена стал допуск к соревнованиям трехкратного чемпиона мира Артура Далалояна, который представляет Российскую Федерацию. Эту информацию подтвердила и тренер Ковтуна — Ирина Надюк.

Клубный чемпионат Италии проходит под патронатом Федерации гимнастики Италии, не выступившей с четкой позицией по запрету россиянам выступать на клубном уровне. Также не отказалась от участия и команда Далалояна Romagna Team. Илья Ковтун уже выступил на клубных турнирах во Франции и Германии, но там российские гимнасты не были допущены к соревнованиям.

"Учитывая скорбь, разрушение и насилие, которые эти люди переживают, мнение о том, чтобы встретиться на соревновательной площадке с представителем страны, ответственной за это все, невыносимо. Особенно после случившегося на пьедестале Кубка мира в Дохе, запятнанном вопиющим жестом россиянина Ивана Куляка, который все помнят и за который его недавно справедливо наказала Международная федерация гимнастики", — говорится в официальном заявлении клуба "Palestra Ginnastica Ferrara", за который выступает Илья Ковтун.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Дохе российский спортсмен Иван Куляк вышел на пьедестал с буквой "Z" на форме. Российские спортсмены не могут выступать под флагом своей страны и Иван Куляк, занявший третье место, решил нанести на свою форму букву "Z", которой обозначают свою технику российские военные. Победу тогда, к слову, одержал именно украинец Илья Ковтун.

Также Фокус рассказывал, что российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за Z на груди на Кубке мира. Спортсмен должен вернуть бронзовую медаль и призовые 500 швейцарских франков ($504), а также возместить 2 тыс. швейцарских франков в качестве издержек ($2016).