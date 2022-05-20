Український гімнаст відмовився виступати на турнірі в Італії через росіян

Ілля Ковтун вважає некоректним допуск до змагань російських спортсменів після того, як ця країна напала на Україну.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

18-річний український гімнаст Ілля Ковтун відмовився змагатися у фіналі клубного чемпіонату Італії, повідомляє "Суспільне.Спорт".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Турнір відбудеться 21-22 травня у Неаполі, але українець ухвалив самостійне рішення не брати участь у змаганнях. Причиною такого рішення українського спортсмена став допуск до змагань триразового чемпіона світу Артура Далалояна, який представляє Російську Федерацію. Цю інформацію підтвердила й тренерка Ковтуна Ірина Надюк.

Клубний чемпіонат Італії проходить під патронатом Федерації гімнастики Італії, яка не виступила з чіткою позицією щодо заборони росіянам виступати на клубному рівні. Також не відмовилася від участі й команда Далалояна Romagna Team. Ілля Ковтун уже виступив на клубних турнірах у Франції та Німеччині, але там російські гімнасти не були допущені до змагань.

"З огляду на скорботу, руйнування і насильство, які ці люди переживають, думка про те, щоб зустрітися на змагальному майданчику з представником країни, відповідального за це все, нестерпна. Особливо після Кубка світу, що трапився на п'єдесталі в Досі, заплямленому обурливим жестом росіянина Івана Куляка, який всі пам'ятають і за який його нещодавно справедливо покарала Міжнародна федерація гімнастики", — йдеться в офіційній заяві клубу Palestra Ginnastica Ferrara, за яку виступає Ілля Ковтун.

Нагадаємо, що на етапі Кубка світу в Досі російський спортсмен Іван Куляк вийшов на п'єдестал із буквою "Z" на формі. Російські спортсмени не можуть виступати під прапором своєї країни й Іван Куляк, який посів третє місце, вирішив нанести на свою форму літеру "Z", якою позначають свою техніку російські військові. Перемогу тоді, до речі, здобув саме українець Ілля Ковтун.

Також Фокус розповідав, що російського гімнасту Куляка дискваліфікували на рік за Z на грудях на Кубку світу. Спортсмен повинен повернути бронзову медаль і призові 500 швейцарських франків ($504), а також відшкодувати 2 тис. швейцарських франків як витрати ($2 016).