Російського гімнаста Куляка дискваліфікували на рік за Z на грудях на Кубку світу

Спортсмен повинен повернути бронзову медаль і призові 500 швейцарських франків ($504), а також відшкодувати 2 тис. швейцарських франків як витрати ($2 016).

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Міжнародна федерація гімнастики (FIG) на один рік ку дискваліфікувала 20-річного російського гімнаста Івана Куляка. У березні цього року він вийшов на церемонію вручення медалей за змагання у паралельних брусах на Кубку світу у Досі з літерою Z на спортивній формі. Про це повідомляється на офіційному сайті FIG.

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У Фонді гімнастичної етики дійшли висновку, що російський спортсмен порушив статут FIG, дисциплінарний, етичний кодекси та кодекс поведінки FIG, а також технічний регламент.

У заяві уточнюється, що Куляк має повернути свою бронзову медаль та призові 500 швейцарських франків ($504), а також сплатити судові витрати у розмірі 2 тис. франків ($2 016).

Повідомляється, що росіянин не зможе брати участь у будь-яких заходах чи змаганнях, санкціонованих FIG або організованих афілійованою федерацією-членом FIG протягом одного року з дати ухвалення рішення. Якщо станом на 17 травня 2023 року заборона участі російських спортсменів у змаганнях продовжить діяти, то дискваліфікація Куляка автоматично триватиме ще пів року.

При цьому FIG не зафіксував порушення правил із боку старшої тренерки збірної Валентини Родіоненко та тренера Ігоря Калабушки, всі звинувачення з них знято. Їм виплатять компенсацію у розмірі 1 тис. швейцарських франків (приблизно $1 тис.) кожному.

Нагадаємо, перемогу у вправах на брусах на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Досі здобув 18-річний українець Ілля Ковтун. Він випередив представника Казахстану Мілада Карімі та росіянина Івана Куляка, який наніс на свою форму літеру Z. Старша тренерка збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко заявила, що це рішення було власною ініціативою спортсмена й тренерський штаб про це нічого не знав.

Фокус також розповідав, що український спортсмен вийшов із написом "Врятуйте Маріуполь" на Invictus Games.